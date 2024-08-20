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2007 Yılında Attığı Tweetle İçimizi Huzur Dolduran Çocuk Şimdi Ne Yapıyor?

2007 Yılında Attığı Tweetle İçimizi Huzur Dolduran Çocuk Şimdi Ne Yapıyor?

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
20.08.2024 - 12:35

Twitter ülkemizde son on yılda popüler oldu. Ancak daha öncesi de var. 2007 yılında az da olsa Türk kullanıcılar siteyi not defteri şeklinde kullanabiliyordu. Bu isimlerden biri de ereny isimli profil. Attığı tweetlerle içimize huzur doldurup çocukluk günlerimize götüren Eren artık bir delikanlı.

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Fenomen olan paylaşım şuydu...

Fenomen olan paylaşım şuydu...
twitter.com

Başka paylaşımları da oldu.

Başka paylaşımları da oldu.
twitter.com

Bu gizemli profil en yeni tweetini 2009'da atsa da ünü günümüze kadar geldi.

Bu gizemli profil en yeni tweetini 2009'da atsa da ünü günümüze kadar geldi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Tabii bu paylaşımların alıntısı da bol.

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👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Kendisi için hayatını kaybetti iddiaları dolaşsa da bu haber yalanlandı.

Kendisi için hayatını kaybetti iddiaları dolaşsa da bu haber yalanlandı.

Ailesinin bloğu bulundu.

Ailesinin bloğu bulundu.

Kendisi şu an genç bir mühendis adayı.

Kendisi şu an genç bir mühendis adayı.

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