2007 Yılında Attığı Tweetle İçimizi Huzur Dolduran Çocuk Şimdi Ne Yapıyor?

Twitter ülkemizde son on yılda popüler oldu. Ancak daha öncesi de var. 2007 yılında az da olsa Türk kullanıcılar siteyi not defteri şeklinde kullanabiliyordu. Bu isimlerden biri de ereny isimli profil. Attığı tweetlerle içimize huzur doldurup çocukluk günlerimize götüren Eren artık bir delikanlı.