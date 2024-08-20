2007 Yılında Attığı Tweetle İçimizi Huzur Dolduran Çocuk Şimdi Ne Yapıyor?
2007 Yılında Attığı Tweetle İçimizi Huzur Dolduran Çocuk Şimdi Ne Yapıyor?
Twitter ülkemizde son on yılda popüler oldu. Ancak daha öncesi de var. 2007 yılında az da olsa Türk kullanıcılar siteyi not defteri şeklinde kullanabiliyordu. Bu isimlerden biri de ereny isimli profil. Attığı tweetlerle içimize huzur doldurup çocukluk günlerimize götüren Eren artık bir delikanlı.
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Fenomen olan paylaşım şuydu...
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Başka paylaşımları da oldu.
Bu gizemli profil en yeni tweetini 2009'da atsa da ünü günümüze kadar geldi.
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Kendisi için hayatını kaybetti iddiaları dolaşsa da bu haber yalanlandı.
Ailesinin bloğu bulundu.
Kendisi şu an genç bir mühendis adayı.
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