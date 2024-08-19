TRT Spikerinin Telaffuz Edemediği İsimler Sosyal Medyanın Gündeminde
TRT Spikerinin Telaffuz Edemediği İsimler Sosyal Medyanın Gündeminde
Eskiden Türkçesi düzgün, telaffuzu hatasız kişiler için 'TRT spikeri gibi' diye bir deyim kullanılırdı. Çünkü spiker ve seslendirme kalitesi olarak TRT bir markaydı. Ancak siyasi konular ve kadrolarıyla pek çok kez tartışma yaratan köklü kurumda son zamanlarda spikerlerin yetersizliği sık sık dile getiriliyor.
via: Nasuh Bektaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT yetiştirdiği pek çok seslendirme sanatçısı ve sunucuyla hem bir medya kuruluşu hem de bir okul olarak nitelendirilirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O günleri ve kadroları hatırlayanlar TRT Haber'in ünlü Fransız aktör Alain Delon'un ölümünü verdiği haberde duyduklarına inanamadı.
Gelen bazı tepkiler şöyle 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın