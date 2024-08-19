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TRT Spikerinin Telaffuz Edemediği İsimler Sosyal Medyanın Gündeminde

TRT Spikerinin Telaffuz Edemediği İsimler Sosyal Medyanın Gündeminde

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
19.08.2024 - 13:11

Eskiden Türkçesi düzgün, telaffuzu hatasız kişiler için 'TRT spikeri gibi' diye bir deyim kullanılırdı. Çünkü spiker ve seslendirme kalitesi olarak TRT bir markaydı. Ancak siyasi konular ve kadrolarıyla pek çok kez tartışma yaratan köklü kurumda son zamanlarda spikerlerin yetersizliği sık sık dile getiriliyor.

via: Nasuh Bektaş

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TRT yetiştirdiği pek çok seslendirme sanatçısı ve sunucuyla hem bir medya kuruluşu hem de bir okul olarak nitelendirilirdi.

TRT yetiştirdiği pek çok seslendirme sanatçısı ve sunucuyla hem bir medya kuruluşu hem de bir okul olarak nitelendirilirdi.

O günleri ve kadroları hatırlayanlar TRT Haber'in ünlü Fransız aktör Alain Delon'un ölümünü verdiği haberde duyduklarına inanamadı.

Gelen bazı tepkiler şöyle 👇

Gelen bazı tepkiler şöyle 👇
twitter.com

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