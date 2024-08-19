TRT Spikerinin Telaffuz Edemediği İsimler Sosyal Medyanın Gündeminde

Eskiden Türkçesi düzgün, telaffuzu hatasız kişiler için 'TRT spikeri gibi' diye bir deyim kullanılırdı. Çünkü spiker ve seslendirme kalitesi olarak TRT bir markaydı. Ancak siyasi konular ve kadrolarıyla pek çok kez tartışma yaratan köklü kurumda son zamanlarda spikerlerin yetersizliği sık sık dile getiriliyor.

via: Nasuh Bektaş