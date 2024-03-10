Uluslararası Toplantıda İngilizce Bilmediği İçin Soru Soramayan TRT Muhabiri Şaşkınlık Yarattı
Uluslararası Toplantıda İngilizce Bilmediği İçin Soru Soramayan TRT Muhabiri Şaşkınlık Yarattı
Türk halkının vergileriyle finanse edilen TRT son yıllarda yayıncılığından daha çok siyasi konular ve muhaliflere söz hakkı vermediği iddiasıyla eleştiriliyor. Aynı TRT dün yapılan uluslararası toplantıdaki muhabiriyle de gündeme geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskıy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak basın toplantısında Zelenski tercümesini anlamadığı soruyu TRT muhabirinden İngilizce olarak istedi. Muhabirin yanıtı ise 'no' oldu.
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Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Erdoğan'la ortak bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında savaşın gidişatı, askeri ve ticari anlaşmalara yönelik sorular soruldu.
Türkiye'nin iyi derecede Ukraynaca bilen personeli olmadığı için Ukrayna Cumhurbaşkanı bir soruyu anlamadı ve TRT muhabiri Rasih Turanoğlu'ndan sorunun kendisini ilgilendiren kısmını İngilizce sormasını istedi. Tek soru hakkı verilen toplantıda TRT muhabiri sorusunu soramamış oldu. Kriz Ukrayna tarafından çözüme kavuşturuldu.
Uluslararası krize dahi yol açabilecek toplantı hakkında bir çift lafı olanlar oldu.
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