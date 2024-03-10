Uluslararası Toplantıda İngilizce Bilmediği İçin Soru Soramayan TRT Muhabiri Şaşkınlık Yarattı

Türk halkının vergileriyle finanse edilen TRT son yıllarda yayıncılığından daha çok siyasi konular ve muhaliflere söz hakkı vermediği iddiasıyla eleştiriliyor. Aynı TRT dün yapılan uluslararası toplantıdaki muhabiriyle de gündeme geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskıy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak basın toplantısında Zelenski tercümesini anlamadığı soruyu TRT muhabirinden İngilizce olarak istedi. Muhabirin yanıtı ise 'no' oldu.