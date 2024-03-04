Koronavirüs ve Pandemi Döneminde Yaşanan Ne Günlermiş Be Dedirten Olaylar
Koronavirüs ve Pandemi Döneminde Yaşanan Ne Günlermiş Be Dedirten Olaylar
Çin'in Wuhan kentinden yayılan ve hayatımızı 2020-2022 yılları arasında etkileyen Covid-19 salgını dünya tarihinin en önemli olaylarından biri. Tabii global bir pandemi yaşandı ama ülkemizde de kendine has ilginç olaylar meydana geldi. Pek çoğumuz o günleri hatırlamaktan pek hoşlanmasa da aklımızda kalan tuhaf olaylara göz atalım.
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Elini ağzıyla kapayan vatandaş
Sokakları yıkayan belediyeler
Tadını çıkar aşılıyım.
Datça'da yüzerken ceza yiyen vatandaş...
Ercüment Ovalı'nın aşıyı bulmadan salgının bitmesi...
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Kelle paça, sumak, dut pekmezi...
Polisin yaptığı berber baskınlarında ilginç görüntüler ortaya çıkmıştı.
Kaçak kahvehanelerin yanına, kaçak pavyon, kaçak nargileci, kaçak gece kulüplerinin eklenmesi
Makarna üreticilerinin içimizi rahatlatan açıklaması...
Karantinada jandarmaya gelen tuhaf istekler...
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65 yaş üstüne gelen sokağa çıkma yasağı
Düğünlerde mesafeli halay
Her akşam heyecanla ve korkuyla beklenen yeşilimsi mavimsi tablo
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