Koronavirüs ve Pandemi Döneminde Yaşanan Ne Günlermiş Be Dedirten Olaylar

10 Nisan 2020 günü tarihimizin en ilginç günlerinden biriydi. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının 2 saat gibi kısa bir süre önceden haber verilmesi ortalığı karıştırdı. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifasını verdi. İhtiyacı olan vatandaş marketlere akın etti. Panik haliyle ne var ne yok satın aldı. Maskesi olmadığı için ağzını eliyle kapatan vatandaş da o günün ikonik karelerinden biriydi.