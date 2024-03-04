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Koronavirüs ve Pandemi Döneminde Yaşanan Ne Günlermiş Be Dedirten Olaylar

Koronavirüs ve Pandemi Döneminde Yaşanan Ne Günlermiş Be Dedirten Olaylar

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
04.03.2024 - 18:39

Çin'in Wuhan kentinden yayılan ve hayatımızı 2020-2022 yılları arasında etkileyen Covid-19 salgını dünya tarihinin en önemli olaylarından biri. Tabii global bir pandemi yaşandı ama ülkemizde de kendine has ilginç olaylar meydana geldi. Pek çoğumuz o günleri hatırlamaktan pek hoşlanmasa da aklımızda kalan tuhaf olaylara göz atalım.

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Elini ağzıyla kapayan vatandaş

Elini ağzıyla kapayan vatandaş

10 Nisan 2020 günü tarihimizin en ilginç günlerinden biriydi. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının 2 saat gibi kısa bir süre önceden haber verilmesi ortalığı karıştırdı. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifasını verdi. İhtiyacı olan vatandaş marketlere akın etti. Panik haliyle ne var ne yok satın aldı. Maskesi olmadığı için ağzını eliyle kapatan vatandaş da o günün ikonik karelerinden biriydi.

Sokakları yıkayan belediyeler

Sokakları yıkayan belediyeler

Hizmet şov yapmayı seven belediyelerimiz salgının ilk gününde ne alakaysa tüm sokak ve caddeleri 'foşur foşur' yıkadı.

Tadını çıkar aşılıyım.

Tadını çıkar aşılıyım.

Diğer olaylarda olduğu gibi Türk vatandaşı da ikinci sınıf vatandaş gibi muamele gördüğü dönemin hakim düşüncelerindendi. Yabancıların dışarı çıkarken vatandaşın camdan bakmasına Turizm Bakanlığı reklamı da eklendi.

Datça'da yüzerken ceza yiyen vatandaş...

Datça'da yüzerken ceza yiyen vatandaş...

Ercüment Ovalı'nın aşıyı bulmadan salgının bitmesi...

Ercüment Ovalı'nın aşıyı bulmadan salgının bitmesi...
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Kelle paça, sumak, dut pekmezi...

Kelle paça, sumak, dut pekmezi...

Henüz virüsün tanısı bile belli değilken salgına karşı pek çok gıdanın etkili olduğu canlı yayınlarda savunuldu.

Polisin yaptığı berber baskınlarında ilginç görüntüler ortaya çıkmıştı.

Polisin yaptığı berber baskınlarında ilginç görüntüler ortaya çıkmıştı.

Kaçak kahvehanelerin yanına, kaçak pavyon, kaçak nargileci, kaçak gece kulüplerinin eklenmesi

Kaçak kahvehanelerin yanına, kaçak pavyon, kaçak nargileci, kaçak gece kulüplerinin eklenmesi

Makarna üreticilerinin içimizi rahatlatan açıklaması...

Makarna üreticilerinin içimizi rahatlatan açıklaması...

Karantinada jandarmaya gelen tuhaf istekler...

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65 yaş üstüne gelen sokağa çıkma yasağı

65 yaş üstüne gelen sokağa çıkma yasağı

Düğünlerde mesafeli halay

Düğünlerde mesafeli halay

Her akşam heyecanla ve korkuyla beklenen yeşilimsi mavimsi tablo

Her akşam heyecanla ve korkuyla beklenen yeşilimsi mavimsi tablo
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