Muhtemelen Her Gün Yaptığınız ve İstemeden Sağlığınıza Zarar Veren 10 Alışkanlık
Muhtemelen Her Gün Yaptığınız ve İstemeden Sağlığınıza Zarar Veren 10 Alışkanlık
Sağlıklı bir yaşam için günlük alışkanlıklarımız çok önemli... Ancak normal gibi görünen bazı rutin hareketlerin sağlığımıza uzun vadede zararları olabiliyor. Doktor Chris Boetcherr X hesabında paylaştığı bilgiselde her gün yaptığımız ama sağlığımıza zarar veren alışkınları paylaştı.
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1. Sabah ilk iş olarak kafein içmek
2. Gün ışığına çıkmadan önce ekran ışığına bakmak
3. Kahvaltıda rafine karbonhidrat ve şeker tüketmek
4. Yeterli protein tüketmemek
5. Günde 6 saatten çok masa başında oturmak
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6. Bol kalorili içecekler içmek
7. Ağızdan nefes alma
8. Mesaj ve e-postalara hemen yanıt verme
9. Akşam yemeğinde birkaç içki içmek
10. Yatarken parlak ışık görmek
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