Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Muhtemelen Her Gün Yaptığınız ve İstemeden Sağlığınıza Zarar Veren 10 Alışkanlık

Muhtemelen Her Gün Yaptığınız ve İstemeden Sağlığınıza Zarar Veren 10 Alışkanlık

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
29.02.2024 - 15:41

Sağlıklı bir yaşam için günlük alışkanlıklarımız çok önemli... Ancak normal gibi görünen bazı rutin hareketlerin sağlığımıza uzun vadede zararları olabiliyor. Doktor Chris Boetcherr X hesabında paylaştığı bilgiselde her gün yaptığımız ama sağlığımıza zarar veren alışkınları paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Sabah ilk iş olarak kafein içmek

1. Sabah ilk iş olarak kafein içmek

Uyandığınızda bedeniniz susuzdur, kanınızdaki kortizol seviyesi yükselir. Kafein, bu stres hormonlarını başlangıç ​​düzeyine dönmesinden önce artırır. Kafeini bir saat erteleyin ve bu etkiyi en aza indirmek için biraz su için. Daha sonra kafeinin tadını çıkarın.

2. Gün ışığına çıkmadan önce ekran ışığına bakmak

2. Gün ışığına çıkmadan önce ekran ışığına bakmak

Telefon, bilgisayar, tablete bakmadan önce dışarıda, tercihen hareket ederek biraz zaman geçirin. Uykunuz, ruh haliniz, sirkadiyen ritminiz ve stres seviyeleriniz önemli ölçüde iyileşecektir.

3. Kahvaltıda rafine karbonhidrat ve şeker tüketmek

3. Kahvaltıda rafine karbonhidrat ve şeker tüketmek

İşlenmiş karbonhidratları yediğinizde kan şekerinizde ani yükselişler ve düşüşler yaşarsınız. Günün ilerleyen saatlerinde sürekli yorgun ve aç hissetmenizin nedeni budur. Bunun yerine kahvaltınızı protein ve yağlar üzerine kurmayı deneyin.

4. Yeterli protein tüketmemek

4. Yeterli protein tüketmemek

Tokluk, kas gelişimi ve onarımı, bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışması için proteinin diyetimizin merkezinde olmalı. Günlük, vücut ağırlığının kilogramı başına 0,8-1 gram protein tüketmeyi hedefleyin.

5. Günde 6 saatten çok masa başında oturmak

5. Günde 6 saatten çok masa başında oturmak

Uzun süre oturmak çok sayıda sağlık sorunuyla ilişkilidir:

• Duruş bozukluğu

• Obezite

• Artan kronik hastalık riski

Masa başı bir işte çalışıyorsanız; her saat başı kalkmayı, esnemeyi ve yürümeyi bir öncelik haline getirin.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Bol kalorili içecekler içmek

6. Bol kalorili içecekler içmek

Bu içeceklerde şekerin emilimini yavaşlatacak lif yoktur, bu yüzden kan dolaşımınıza şeker enjekte etmeye benzer. Meyve suları, gazlı içecekler ve alkoldeki kalorileri kesmek, genel sağlığınız için kullanabileceğiniz büyük bir kaldıraçtır.

7. Ağızdan nefes alma

7. Ağızdan nefes alma

Ağızdan nefes almanın sağlık açısından sonuçları oldukça fazladır:

• Kuru ağız

• Zayıf çene

• Diş sorunları

Uyku bozukluğu

• Solunum sorunları

Bununla mücadele etmek için burnunuzdan nefes alacak şekilde kendinizi eğitin.

8. Mesaj ve e-postalara hemen yanıt verme

8. Mesaj ve e-postalara hemen yanıt verme

Her zaman çevrimiçi olduğunuzda, sürekli bir sorun çözme durumunda olursunuz. Bu, stres seviyenizi arttırır. Sinir sisteminizin rahatlamaya ihtiyacı var. Ayrılmak için zaman planlayın. Rahatsız etme özelliğini kullanın. Belirli bir saatten sonra cevap vermeyin.

9. Akşam yemeğinde birkaç içki içmek

9. Akşam yemeğinde birkaç içki içmek

Haftada birkaç gece içki içmenin olumsuz etkileri korkutucudur:

• Kilo almak

Uyku bozukluğu

Anksiyete ve depresyon

• İnsülin direnci ve kronik hastalık

Haftada birkaç içki sizi öldürmez ama her gün içiyorsanız öldürebilir.

10. Yatarken parlak ışık görmek

10. Yatarken parlak ışık görmek

Yatarken ekranlara bakmak sirkadiyen ritminizi ve melatonin üretimini bozar. Bundan kaçınmak gerekiyor. Mavi ışık engelleyicileri kullanın. Yatmadan bir saat önce ekranları kapatın. Esneyin, dua edin, günlük tutun veya okuyun.

11. Bu içerikler de ilginizi çekebilir ⬇️

12.

13.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?