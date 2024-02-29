Muhtemelen Her Gün Yaptığınız ve İstemeden Sağlığınıza Zarar Veren 10 Alışkanlık

Sağlıklı bir yaşam için günlük alışkanlıklarımız çok önemli... Ancak normal gibi görünen bazı rutin hareketlerin sağlığımıza uzun vadede zararları olabiliyor. Doktor Chris Boetcherr X hesabında paylaştığı bilgiselde her gün yaptığımız ama sağlığımıza zarar veren alışkınları paylaştı.