Son Günlerde Artan Öğrencilerin Disiplinsizlik Olayları Sosyal Medyanın Gündeminde

Eğitim hep bir sorun teşkil ediyordu. Ancak son zamanlarda okullarda yaşanan disiplinsizlikler, öğretmenlere yapılan hareketler daha sık görülmeye başladı. İzmir'de derste TikTok çeken öğrenciler ise tartışmaları ayyuka çıkardı. Sosyal medyadan da bu haberlerin istisna olmadığı okulların alarm verdiği kanısına varıldı.