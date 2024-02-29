Son Günlerde Artan Öğrencilerin Disiplinsizlik Olayları Sosyal Medyanın Gündeminde
Son Günlerde Artan Öğrencilerin Disiplinsizlik Olayları Sosyal Medyanın Gündeminde
Eğitim hep bir sorun teşkil ediyordu. Ancak son zamanlarda okullarda yaşanan disiplinsizlikler, öğretmenlere yapılan hareketler daha sık görülmeye başladı. İzmir'de derste TikTok çeken öğrenciler ise tartışmaları ayyuka çıkardı. Sosyal medyadan da bu haberlerin istisna olmadığı okulların alarm verdiği kanısına varıldı.
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Okullardaki disiplinsizlik örnekleri her geçen gün artıyor.
Son örnek de İzmir'in Konak ilçesinden...
Bir X kullanıcısı ise özellikle özel okullarda durumun daha kötü olduğunu başına gelen bir olayla anlattı.
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Tabii bazı öğrencileri okulda tutma çabası da sorgulanmaya başladı.
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Özel okullardan gelen haberler daha korkunç.
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