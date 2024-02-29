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Son Günlerde Artan Öğrencilerin Disiplinsizlik Olayları Sosyal Medyanın Gündeminde

Son Günlerde Artan Öğrencilerin Disiplinsizlik Olayları Sosyal Medyanın Gündeminde

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
29.02.2024 - 13:32

Eğitim hep bir sorun teşkil ediyordu. Ancak son zamanlarda okullarda yaşanan disiplinsizlikler, öğretmenlere yapılan hareketler daha sık görülmeye başladı. İzmir'de derste TikTok çeken öğrenciler ise tartışmaları ayyuka çıkardı. Sosyal medyadan da bu haberlerin istisna olmadığı okulların alarm verdiği kanısına varıldı.

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Okullardaki disiplinsizlik örnekleri her geçen gün artıyor.

Son örnek de İzmir'in Konak ilçesinden...

Bir X kullanıcısı ise özellikle özel okullarda durumun daha kötü olduğunu başına gelen bir olayla anlattı.

Bir X kullanıcısı ise özellikle özel okullarda durumun daha kötü olduğunu başına gelen bir olayla anlattı.

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Tabii bazı öğrencileri okulda tutma çabası da sorgulanmaya başladı.

Tabii bazı öğrencileri okulda tutma çabası da sorgulanmaya başladı.
twitter.com
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Özel okullardan gelen haberler daha korkunç.

Özel okullardan gelen haberler daha korkunç.
twitter.com

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Movie Lover

Hani yeni nesiller, gelecek nesiller umudumuz diyorlar ya, bunları görünce bende umut falan kalmıyor. Tüm gençler böyle değil ama malesef sosyal medya fenome... Devamını Gör