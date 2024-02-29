Sülük Kullanarak Göz Numarasını Küçülttüğünü İddia Eden Hacamatçı Tartışma Yarattı
Sülük Kullanarak Göz Numarasını Küçülttüğünü İddia Eden Hacamatçı Tartışma Yarattı
Son yıllarda sülüklerin kullanıldığı tedavilere büyük bir talep var. Hirudoterapi olarak da bilinen sülük tedavisi çok eski bir tedavi tipi olsa da son zamanlarda ortaya çıkan bazı 'alternatif tıpçılar' sülüklerin farklı sorunları da tedavi edebildiğini iddia ediyor. Instagram'da göz numarasını küçülttüğünü iddia eden bir kişi ise kafalarda soru işaretlerine neden oldu.
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Paylaşım şöyle... Küçük bir kız çocuğunun sülük tedavisiyle göz numarasının küçültüldüğü iddia edildi.
Tabii bu paylaşım kafa karıştırdı.
Kan emen bir canlı bunu yapabilir mi?
Diğer tepkiler de böyle...
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Bir göz doktoru da tartışmaya dahil oldu.
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