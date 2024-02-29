Sülük Kullanarak Göz Numarasını Küçülttüğünü İddia Eden Hacamatçı Tartışma Yarattı

Son yıllarda sülüklerin kullanıldığı tedavilere büyük bir talep var. Hirudoterapi olarak da bilinen sülük tedavisi çok eski bir tedavi tipi olsa da son zamanlarda ortaya çıkan bazı 'alternatif tıpçılar' sülüklerin farklı sorunları da tedavi edebildiğini iddia ediyor. Instagram'da göz numarasını küçülttüğünü iddia eden bir kişi ise kafalarda soru işaretlerine neden oldu.