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Sülük Kullanarak Göz Numarasını Küçülttüğünü İddia Eden Hacamatçı Tartışma Yarattı

Sülük Kullanarak Göz Numarasını Küçülttüğünü İddia Eden Hacamatçı Tartışma Yarattı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
29.02.2024 - 15:03

Son yıllarda sülüklerin kullanıldığı tedavilere büyük bir talep var. Hirudoterapi olarak da bilinen sülük tedavisi çok eski bir tedavi tipi olsa da son zamanlarda ortaya çıkan bazı 'alternatif tıpçılar' sülüklerin farklı sorunları da tedavi edebildiğini iddia ediyor. Instagram'da göz numarasını küçülttüğünü iddia eden bir kişi ise kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

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Paylaşım şöyle... Küçük bir kız çocuğunun sülük tedavisiyle göz numarasının küçültüldüğü iddia edildi.

Paylaşım şöyle... Küçük bir kız çocuğunun sülük tedavisiyle göz numarasının küçültüldüğü iddia edildi.

Tabii bu paylaşım kafa karıştırdı.

Tabii bu paylaşım kafa karıştırdı.

Kan emen bir canlı bunu yapabilir mi?

Kan emen bir canlı bunu yapabilir mi?
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Diğer tepkiler de böyle...

Diğer tepkiler de böyle...
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Bir göz doktoru da tartışmaya dahil oldu.

Bir göz doktoru da tartışmaya dahil oldu.
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⬇️
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