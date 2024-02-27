Cumhurbaşkanlığı Seçimini Bilen Firmanın İstanbul Büyükşehir Anketi Açıklandı
Cumhurbaşkanlığı Seçimini Bilen Firmanın İstanbul Büyükşehir Anketi Açıklandı
2023 Genel Seçimleri pek çok bilinen ve marka olmuş anket firmasının başarısız anketlerine sahne oldu. Ancak bazı firmaların tahminleri gerçek sonuçlara çok yakın çıktı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçiminin başarılı şirketlerinden Özdemir Araştırma herkesin en çok merak ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi için en çok çalışmasını yayınladı.
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Özdemir Araştırma 14 Mayıs'taki ilk turu ufak bir sapmayla bilmişti.
Aynı firmanın araştırmasına göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu %42.5'le yarışı lider götürüyor. Cumhur İttifakı'nın Ak Partili adayı Murat Kurum ise rakibinin yaklaşık 5 puan gerisinde.
Murat Kurum'un %37 aldığı ankette. DEM adayı Meral Beştaş %5.6, İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu ise %4.8 bandında seyrediyor.
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