Cumhurbaşkanlığı Seçimini Bilen Firmanın İstanbul Büyükşehir Anketi Açıklandı

2023 Genel Seçimleri pek çok bilinen ve marka olmuş anket firmasının başarısız anketlerine sahne oldu. Ancak bazı firmaların tahminleri gerçek sonuçlara çok yakın çıktı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçiminin başarılı şirketlerinden Özdemir Araştırma herkesin en çok merak ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi için en çok çalışmasını yayınladı.