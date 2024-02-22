Yılda Yaklaşık 200 Kilo! En Çok Ekmek Tüketen Ülkelerde Türkiye Açık Ara Zirvede
Yılda Yaklaşık 200 Kilo! En Çok Ekmek Tüketen Ülkelerde Türkiye Açık Ara Zirvede
Ekmek sadece mutfağımızın değil kültürümüzün de önemli bir parçası. Ekmekle ilgili deyimler, her şey zamlanırken en çok ekmeğe gelen zamların gündem olması ve hükümetin fırıncılarla olan polemikleri, yüksek gıda enflasyonu ve artan yoksullukla ekmeğin yerini daha da önemli bir hale getiriyor. Tabii gündemin bu kadar ekmekle dolu olması dünya çapında tutulan istatistiklere de yansıyor.
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Ekmek sofralarımızın ve kültürümüzün önemli bir parçası olsa da yüksek karbonhidrat içermesi ve glisemik endeksinin yüksek olmasıyla kararında tüketilmesi gereken bir besin...
Ancak yüksek gıda enflasyonu ve artan yaşam maliyetleri insanları ekmeğe daha çok yöneltiyor.
World of Statistics verilerine göre Türkiye ekmek tüketiminde dünya lideri.
Ortalama bir Türk vatandaşı yıllık 199.6 kilo ekmek tüketiyor. Bu da günlük 546 grama denk geliyor.
Ülkemizi yıllık 135 kilo ile Sırbistan hemen ardından yıllık 133.1 kilo ile komşu Bulgaristan izliyor.
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Son sıralarda ise Brezilya, Nijerya ve Hindistan yer alıyor.
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