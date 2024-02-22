Yılda Yaklaşık 200 Kilo! En Çok Ekmek Tüketen Ülkelerde Türkiye Açık Ara Zirvede

Ekmek sadece mutfağımızın değil kültürümüzün de önemli bir parçası. Ekmekle ilgili deyimler, her şey zamlanırken en çok ekmeğe gelen zamların gündem olması ve hükümetin fırıncılarla olan polemikleri, yüksek gıda enflasyonu ve artan yoksullukla ekmeğin yerini daha da önemli bir hale getiriyor. Tabii gündemin bu kadar ekmekle dolu olması dünya çapında tutulan istatistiklere de yansıyor.