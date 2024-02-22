Görüş Bildir
Haberler
Gündem
"Atatürk'e Beddua" Skandalında Yer Alan Kayıhan Osmanoğlu'nun Adnan Oktar'la Fotoğrafları Ortaya Çıktı

"Atatürk'e Beddua" Skandalında Yer Alan Kayıhan Osmanoğlu'nun Adnan Oktar'la Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
22.02.2024 - 14:28

Geçtiğimiz günlerde II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu ve eşi Yiğit Onur Kaya evlendi. Davetliler arasında İlber Ortaylı, Pelin Çift gibi ünlü isimler yer aldı. Düğünde yapılan bir duada geçen Selanik dönmeleri ifadeleri ise büyük tepki topladı. Duayı edenler arasında Eski milletvekili Şevki Yılmaz, İmam Halil Konakçı ve Kayıhan Osmanoğlu da vardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

"Hanedan düğünü" olarak geçen düğünün yankıları sürüyor...

"Hanedan düğünü" olarak geçen düğünün yankıları sürüyor...

Aralarında Şevki Yılmaz, Halil Konakçı gibi isimlerin bulunduğu duada geçen "Selanik dönmeleri" ifadesi ise tepki topladı. Dua edenler arasında Kayıhan Osmanoğlu da vardı.

Osmanoğlu bu durumu yalanlasa da kendisine tepkiler dinmedi.

Osmanoğlu bu durumu yalanlasa da kendisine tepkiler dinmedi.

Ardından Osmanoğlu'nun bir diğer hanedan üyesiyle bir fotoğrafı tekrar gündeme geldi.

Ardından Osmanoğlu'nun bir diğer hanedan üyesiyle bir fotoğrafı tekrar gündeme geldi.

Osmanoğlu'nun yanında suç örgütü elebaşı Adnan Oktar bulunuyor.

Osmanoğlu'nun yanında suç örgütü elebaşı Adnan Oktar bulunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Fotoğrafa tepkiler gecikmedi...

Fotoğrafa tepkiler gecikmedi...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?