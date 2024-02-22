"Atatürk'e Beddua" Skandalında Yer Alan Kayıhan Osmanoğlu'nun Adnan Oktar'la Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu ve eşi Yiğit Onur Kaya evlendi. Davetliler arasında İlber Ortaylı, Pelin Çift gibi ünlü isimler yer aldı. Düğünde yapılan bir duada geçen Selanik dönmeleri ifadeleri ise büyük tepki topladı. Duayı edenler arasında Eski milletvekili Şevki Yılmaz, İmam Halil Konakçı ve Kayıhan Osmanoğlu da vardı.