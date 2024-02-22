"Atatürk'e Beddua" Skandalında Yer Alan Kayıhan Osmanoğlu'nun Adnan Oktar'la Fotoğrafları Ortaya Çıktı
"Atatürk'e Beddua" Skandalında Yer Alan Kayıhan Osmanoğlu'nun Adnan Oktar'la Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Geçtiğimiz günlerde II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu ve eşi Yiğit Onur Kaya evlendi. Davetliler arasında İlber Ortaylı, Pelin Çift gibi ünlü isimler yer aldı. Düğünde yapılan bir duada geçen Selanik dönmeleri ifadeleri ise büyük tepki topladı. Duayı edenler arasında Eski milletvekili Şevki Yılmaz, İmam Halil Konakçı ve Kayıhan Osmanoğlu da vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Hanedan düğünü" olarak geçen düğünün yankıları sürüyor...
Aralarında Şevki Yılmaz, Halil Konakçı gibi isimlerin bulunduğu duada geçen "Selanik dönmeleri" ifadesi ise tepki topladı. Dua edenler arasında Kayıhan Osmanoğlu da vardı.
Osmanoğlu bu durumu yalanlasa da kendisine tepkiler dinmedi.
Ardından Osmanoğlu'nun bir diğer hanedan üyesiyle bir fotoğrafı tekrar gündeme geldi.
Osmanoğlu'nun yanında suç örgütü elebaşı Adnan Oktar bulunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fotoğrafa tepkiler gecikmedi...
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda