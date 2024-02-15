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Gamze Özçelik'in Kaset ve Şantaj Mağduriyetinden Espri Yapan Kaan Sezyum'a Tepki Yağdı

Gamze Özçelik'in Kaset ve Şantaj Mağduriyetinden Espri Yapan Kaan Sezyum'a Tepki Yağdı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
15.02.2024 - 16:29

Mizahın veya şakanın sınırı olmalı mı, sınırı var mı tartışmaları yıllardır bir yerde karşımıza çıkar. Ancak genel kanı mağdur edilmiş kişiler üzerinden bunun yapılmaması gerektiği yönündedir. Mizah yazarı Kaan Sezyum da Twitter hesabından #tbt etiketiyle eski görselleri paylaştı. Ancak bu görsellerden birisi Gamze Özçelik'e yaptıklarıyla cezaevine giren Gökhan Demirkol üzerineydi.

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18 yıl önce oyuncu ve sunucu Gamze Özçelik'in görüntüleri internete sızdırılmıştı. Sızdıran kişi de Gökhan Demirkol'du.

18 yıl önce oyuncu ve sunucu Gamze Özçelik'in görüntüleri internete sızdırılmıştı. Sızdıran kişi de Gökhan Demirkol'du.

Kaan Sezyum'un paylaşımı da Demirkol ve Özçelik'in eski bir telefon kaydına aitti.

Kaan Sezyum'un paylaşımı da Demirkol ve Özçelik'in eski bir telefon kaydına aitti.

Tepkiler oldukça sert oldu.

Tepkiler oldukça sert oldu.
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