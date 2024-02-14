Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Hem Kalbini Hem Böbreğini Verdi! Böbrek Yetmezliği Hastası Eşine 14 Şubat'ta Böbreğini Verdi

Hem Kalbini Hem Böbreğini Verdi! Böbrek Yetmezliği Hastası Eşine 14 Şubat'ta Böbreğini Verdi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
14.02.2024 - 17:06

DHA'nın haberine göre Diyarbakır'da yaşayan Sevcan Toparlı (39) böbrek yetmezliği hastası 16 yıllık eşi Hakan Toparlı’ya (40) 14 Şubat Sevgililer Günü’nde böbreğini bağışladı. Operasyon başarılı geçerken çift duygusal anlar yaşadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Diyarbakır'da yaşayan aşçı Hakan Toparlı'ya bir süre önce böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Bir yıldır donör bekleyen Toparlı'ya sevindirici haber en yakınından geldi. Tahlillerin olumlu gelmesiyle operasyona alınan Sevcan Toparlı'nın bir böbreği eşine nakledildi.

Diyarbakır'da yaşayan aşçı Hakan Toparlı'ya bir süre önce böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Bir yıldır donör bekleyen Toparlı'ya sevindirici haber en yakınından geldi. Tahlillerin olumlu gelmesiyle operasyona alınan Sevcan Toparlı'nın bir böbreği eşine nakledildi.

Operasyonun 14 Şubat gibi anlamlı bir güne denk geldiğini belirten Hakan Toparlı şunları ekledi;

Operasyonun 14 Şubat gibi anlamlı bir güne denk geldiğini belirten Hakan Toparlı şunları ekledi;

“Duygularımı kelimelerle anlatamıyorum. Bayağı bir sevinçliyiz, anlatılmaz. Yaklaşık bir yıldır bekliyordum nakli, geçen yıl ağırlaştım. Kontrollere gittiğimiz zaman eşim böbreğini vermek istediğini söyledi. Tahliller yapıldıktan sonra en uygun donör eşim çıktı. O da hiç kimseden istemeyerek kendisi vermek istedi. 14 Şubat’a denk gelmesi, çok ayrı bir anlam kattı. Biz 16 yıllık evliyiz, 5 de çocuğumuz var. Sevinçliyim, duygularım daha nasıl ifade edilir, bilmiyorum”

Organ bağışının önemine değinen Sevcan Toparlı ise şu ifadeleri kullandı;

Organ bağışının önemine değinen Sevcan Toparlı ise şu ifadeleri kullandı;

“Hiç düşünmeden, ‘ben vereceğim’ dedim ve böyle gelişti. Eşimin yanında olmak, ona sevgimi daha iyi ifade etmek adına, onun her zaman yanında olduğunu göstermek adına yaptım. Tabi ki seviyorum, sevdiğim için bunu yaptım. Tarih olarak pek ayarlamadık ama öyle denk gelmiş. Çok güzel bir duygu. İnsanların organ bağışı konusunda daha bilinçli olmasını isterim. İnsanlar bu konuda bilinçlenmeli. Organların bağışlanması durumunda insanlar hayatlarına tekrar devam edebilirler. Biz ikinci hayatımıza başlayacağız artık. Mutluyum, çünkü eşim sağlığına kavuştu. Doktorlarımızın ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyoruz, çok ilgilendiler'

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Karaciğer ve Böbrek Nakli Sorumlusu Doç. Dr. Murat Sermiş de mutluluğunu gizleyemedi;

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Karaciğer ve Böbrek Nakli Sorumlusu Doç. Dr. Murat Sermiş de mutluluğunu gizleyemedi;

“Bugün 14 Şubat, son 24 saat içinde canlıdan 1 karaciğer, 2 böbrek nakli gerçekleştirdik. Özellikle bu böbrek nakillerinden bir tanesi, bizim için daha da bir anlam ifade etti. Sevcan Toparlı verici böbrek hastamız, eşine bir sevgililer günü hediyesi yaptı. Eşi Hakan Toparlı’ya böbreğini bağışladı. Bu bizim için gurur verici. Ben hayatımda bu kadar güzel ve anlamlı bir sevgililer günü hediyesi görmedim. Bu bizi çok mutlu etti. Hastalarımızın durumu iyi. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz 8’inci böbrek nakli oldu, karaciğer naklinde de 21’inci naklimizi gerçekleştirmiş olduk. Yönetiminden tutun, hemşiresine, anestezisine kadar çok güçlü bir ekibimiz var. Ekibin böyle güçlü olması, tabii bizi de onurlandırıyor, güçlendiriyor”

Haber sosyal medyanın da dikkatini çekti...

Haber sosyal medyanın da dikkatini çekti...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?