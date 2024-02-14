Hem Kalbini Hem Böbreğini Verdi! Böbrek Yetmezliği Hastası Eşine 14 Şubat'ta Böbreğini Verdi
Hem Kalbini Hem Böbreğini Verdi! Böbrek Yetmezliği Hastası Eşine 14 Şubat'ta Böbreğini Verdi
DHA'nın haberine göre Diyarbakır'da yaşayan Sevcan Toparlı (39) böbrek yetmezliği hastası 16 yıllık eşi Hakan Toparlı’ya (40) 14 Şubat Sevgililer Günü’nde böbreğini bağışladı. Operasyon başarılı geçerken çift duygusal anlar yaşadı.
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Diyarbakır'da yaşayan aşçı Hakan Toparlı'ya bir süre önce böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Bir yıldır donör bekleyen Toparlı'ya sevindirici haber en yakınından geldi. Tahlillerin olumlu gelmesiyle operasyona alınan Sevcan Toparlı'nın bir böbreği eşine nakledildi.
Operasyonun 14 Şubat gibi anlamlı bir güne denk geldiğini belirten Hakan Toparlı şunları ekledi;
Organ bağışının önemine değinen Sevcan Toparlı ise şu ifadeleri kullandı;
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Karaciğer ve Böbrek Nakli Sorumlusu Doç. Dr. Murat Sermiş de mutluluğunu gizleyemedi;
Haber sosyal medyanın da dikkatini çekti...
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