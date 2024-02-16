15 Bine Balık 1500'e Salata... Sarıyer'de Bir Balık Restoranından Ödenen 27 Bin Liralık Adisyon Şoke Etti
15 Bine Balık 1500'e Salata... Sarıyer'de Bir Balık Restoranından Ödenen 27 Bin Liralık Adisyon Şoke Etti
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Adisyon şöyle 👇
Yorumları görenler ise kalkan balığı dışındaki kalemlere dikkat çekti.
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Kalkan pahalıyken daha da pahalı olmuş.
Sarıyer Monte Carlo'yu sollamış durumda...
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Ekmek su 600 lira...
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