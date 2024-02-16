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15 Bine Balık 1500'e Salata... Sarıyer'de Bir Balık Restoranından Ödenen 27 Bin Liralık Adisyon Şoke Etti

15 Bine Balık 1500'e Salata... Sarıyer'de Bir Balık Restoranından Ödenen 27 Bin Liralık Adisyon Şoke Etti

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
16.02.2024 - 14:37

Gıda enflasyonu yüksek, maliyetler arttı ama özellikle yemek sektöründeki fiyatlar her geçen gün dudak uçuklatmaya devam ediyor. İstanbul Sarıyer'de bulunan meşhur bir balıkçıda ödenen hesap ise dünyanın en lüks restoranlarının fiyatlarını solladı.

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Adisyon şöyle 👇

Adisyon şöyle 👇

Yorumları görenler ise kalkan balığı dışındaki kalemlere dikkat çekti.

Yorumları görenler ise kalkan balığı dışındaki kalemlere dikkat çekti.

👇

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Kalkan pahalıyken daha da pahalı olmuş.

Kalkan pahalıyken daha da pahalı olmuş.

Sarıyer Monte Carlo'yu sollamış durumda...

Sarıyer Monte Carlo'yu sollamış durumda...
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Ekmek su 600 lira...

Ekmek su 600 lira...

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