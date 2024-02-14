Edirne'de Sevgililer Günü'ne Özel Simit Yapmaya Çalışan Fırın Goygoycuların Diline Düştü

Sevgililer Günü hem önemli bir gün hem de ticari bir fırsat. En büyük global markalardan tutun en küçük işletmelere herkes 14 Şubat pastasından bir pay almaya çalışıyor. Bunlardan biri de Edirne'den bir simit fırını. 14 Şubat'a özel kalp şeklinde simit yapmaya çalışsalar da genel kanı bu konuda başarısız oldukları yönünde...