Yeniden Refah Partili İsim Öğrencilerine Dans Eşliğinde Spor Yaptıran Şule Öğretmen'i Hedef Gösterdi
Yeniden Refah Partili İsim Öğrencilerine Dans Eşliğinde Spor Yaptıran Şule Öğretmen'i Hedef Gösterdi
Her ne kadar şikayet etsek de ülkemizde yüzümüzü güldüren, içimizi ısıtan görüntüler de önümüze düşüyor, bu tip paylaşımlar hayata daha pozitif bakmamızı sağlıyor. Ancak her güzel işin bir de baltalayıcıları, yerli ve millimetre kullanarak yargılayanları da çıkıyor. Yeniden Refah Partili bir isim son günlerde öğrencilerini dans ederek içeri alan öğretmene tepki gösterdi.
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Kayseri Kocasinan'da bir ilkokulda görev yapan sınıf öğretmeni Şule Yüksel, her sabah öğrencilerini dans eşliğinde sınıflara almasıyla yüzümüzü güldürmüştü...
Pek çok kişi takdir etse de...
Çirkin benzetmelerde bulunanların fazla olması da alışık bir Yeni Türkiye manzarası...
Bir X kullanıcısı da şu paylaşımı yaptı.
Vasıfsız profil gibi ifadelerde bulunup Milli Eğitim'e şikayette bulundu.
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Şule Öğretmen'e destek yine X'ten geldi.
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