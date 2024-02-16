Yeniden Refah Partili İsim Öğrencilerine Dans Eşliğinde Spor Yaptıran Şule Öğretmen'i Hedef Gösterdi

Her ne kadar şikayet etsek de ülkemizde yüzümüzü güldüren, içimizi ısıtan görüntüler de önümüze düşüyor, bu tip paylaşımlar hayata daha pozitif bakmamızı sağlıyor. Ancak her güzel işin bir de baltalayıcıları, yerli ve millimetre kullanarak yargılayanları da çıkıyor. Yeniden Refah Partili bir isim son günlerde öğrencilerini dans ederek içeri alan öğretmene tepki gösterdi.