CHP Genel Başkan Yardımcısıyla Türban Polemiğine Giren Nasuh Mahruki'ye Tepki Yağdı
CHP Genel Başkan Yardımcısıyla Türban Polemiğine Giren Nasuh Mahruki'ye Tepki Yağdı
AKUT kurucularından Nasuh Mahruki, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Bağımsız Belediye Başkanı Adayı olduğunu duyurmuştu. Ancak bir yayında söylediği sözler CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç tarafından eleştirildi. Mahruki'nin bu eleştiriye yanıtı ise partili partisiz pek çok kişi tarafından tepki çekti.
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Nasuh Mahruki bir canlı yayında türban ve başörtüsü hakkında açıklamalarda bulundu.
CHP'li Sevgi Kılıç ise Mahruki'ye yanıt verdi.
Ardından Mahruki'den Kılıç'ın mevkisinin sorgulanmasına dair bir cevap geldi. Sıkmabaş ifadesini kullandı.
Ekonomist Özgür Demirtaş uzunca bir tepki yazısı yayınladı.
Diğer tepkiler ise şöyle 👇
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