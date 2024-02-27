CHP Genel Başkan Yardımcısıyla Türban Polemiğine Giren Nasuh Mahruki'ye Tepki Yağdı

AKUT kurucularından Nasuh Mahruki, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Bağımsız Belediye Başkanı Adayı olduğunu duyurmuştu. Ancak bir yayında söylediği sözler CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç tarafından eleştirildi. Mahruki'nin bu eleştiriye yanıtı ise partili partisiz pek çok kişi tarafından tepki çekti.