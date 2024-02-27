Kredi Kartı Aidatına Büyük Zam: Yılda Bir Kez Alınan Miktar 1500 Liraya Kadar Ulaştı
Kredi Kartı Aidatına Büyük Zam: Yılda Bir Kez Alınan Miktar 1500 Liraya Kadar Ulaştı
Her geçen gün artan fahiş fiyatlar nedeniyle kredi kartını sık sık kullanan yurttaşların önüne bir zorluk daha çıktı. Kredi kartı aidatlarını yüzde 70 artıran bankalar, ücreti 1.500 TL'ye kadar yükseltti.
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Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, bankalar ile yurttaşların yıllardır yaşadıkları kredi kartı aidat sorunu bu yıl bankaların uyguladıkları fahiş zam oranları ile daha da arttı.
Tüketici Hakem Heyetleri ve tüketici derneklerine bu konuda binlerce şikayet yağarken, yılda bir defa alınan kredi kartı aidatlarının 400 ila 1500 TL arasında değişkenlik gösterdiği öğrenildi.
TÜDER Başkanı Levent Küçük, Türkiye'de aktif halde kullanılan 103 milyon kredi kartı olduğuna dikkat çekti.
''Türkiye'de 103 milyon aktif kredi kartı var. Bu kartlara bu yıl 30 milyar TL'yi aşan bir aidat yansıtılacak" dedi. Kredi kartlarından yıllık aidat adı altında ücret alınması, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince çıkarılan ve 3 Ekim 2014 tarihinde yayımlanan "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereğince yasal hale getirilmişti.
Ancak burada bankalara da bazı şartlar getirildi. Öncelikle kredi kartının fiilen kullanılıyor olması, kredi kartının 180 gün hareketsiz kalmaması, alınacak kart aidatı ücretinin makul bir ücret olması, kart sahibinin onayının alınması ve tüketicilere banka tarafından alternatif bir aidatsız kart şartının sunulması gerekiyor. Ancak son dönemde özel bankalar tarafından aidatlara getirilen zamlar makul ücret şartını zedelerken, onay ve aidatsız kart sunma şartının da gözardı edildiği öğrenildi.
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TÜDER Başkanı Levent Küçük, "Burada bankalar lehine çok büyük bir ekonomik büyüklük oluşuyor. Şu anda banka aidatları 400 ila 1500 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Özellikle özel bankalar aidatlara bu yıl yüzde 50 ila 70 arasında zam yansıttı. Yani makul ücret şartını gözardı ettiler" dedi.
Küçük, "Aidatsız kredi kartlarını düştüğümüzde bu yıl vatandaşa 30 milyar TL'yi aşkın bir aidat çıkarılacak. Bize gelen şikayetlerinde 3'te 1'ini kart aidatı şikayetleri oluşturuyor. Bu aidatların tümüyle kaldırılması gerekiyor" dedi.
Yurttaşlar, bankaların müşteri hizmetlerini arayarak veya tüketici hakem heyetlerine e-Devlet üzerinden başvurarak kredi kartı aidatları için ödedikleri parayı geri alabiliyor.
Bunun için E-devlet sistemine şifre, internet bankacılığı, mobil imza gibi yöntemlerden biriyle giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna TUBİS (Tüketici Bilgi Sistemi) yazılması gerekiyor. Ardından Tüketici Hakem Heyeti başvuru sayfasına yönlendirilen vatandaşların, kesilen aidata ait dekont, adres, mail, bankanın vergi numarası gibi bilgileri girmesi ile işlem tamamlanıyor.
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