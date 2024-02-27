Kredi Kartı Aidatına Büyük Zam: Yılda Bir Kez Alınan Miktar 1500 Liraya Kadar Ulaştı

Küçük, kredi kartı aidat sorununa ilişkin hazırladıkları çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da ilettiklerini belirterek, 'Vatandaşların alışveriş yaptığı üye işyerlerinden komisyon alan bankalar zaten her alışverişten yüzde 5 kazanırken, bir de hala vatandaşa kart aidatı çıkarıyor' diye konuştu.