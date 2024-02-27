Gergin Anlar: Fatih Terim Gazeteciyi Azarladı: 'Soru mu Bu?'
Gergin Anlar: Fatih Terim Gazeteciyi Azarladı: 'Soru mu Bu?'
Yunanistan Süper Ligi sonuncusuyla berabere kalıp şampiyonluk yarışında büyük yara alan Panathinaikos'un hocası Fatih Terim, basın toplantısında bir gazeteci ile gergin anlar yaşadı.
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Yunanistan Süper Lig'inde bitime 2 hafta kala Fatih Terim'in Panathinaikos'u Kifisias ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında 2 puan bıraktı.
Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Terim, sinirlerine hakim olamayarak bir gazeteciyi azarladı.
Basın toplantısında bir Yunan gazetecinin "Çok fazla tecrübeniz var ve futbolu hepimizden daha fazla biliyorsunuz. Fotis ve Bakasetas tartışmaya kapalı olan çok iyi iki futbolcu. İkisi de oynadığı alanlarda birbirlerini mi engelliyorlar?" sorusu üzerine Fatih Terim'den sert bir çıkış geldi.
Deneyimli teknik adam ise " Soru mu bu, soru değil mi bu?" diyerek gazeteciye çıkıştı. Ardından cevap veren Terim, "Bakasetas da Fotis de bizim için önemli oyuncular. Fotis her maç üzerine koyarak geliyor. Uzun bir süre bizden ayrı kaldı. Beraber oynamaları takımı etkilemiyor. En azından şu anda konuşacağımız konu o değil. Diğer oyuncularımızın da kalitesi yüksek" ifadelerini kullandı.
Şampiyonluk yarışında ağır yara alan Panathinaikos, Yunan Süper Ligi'nde 52 puanda kalarak zirvenin 3 puan gerisinde yer aldı.
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Zirvedeki AEK'nin 3 puan gerisine düşen Panathinaikos haftaya sahasında Aris ile karşılaşacak.
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