İşte 6 Araştırma Şirketin İstanbul Seçim Anket Sonuçları: Hangi Aday Önde?
İşte 6 Araştırma Şirketin İstanbul Seçim Anket Sonuçları: Hangi Aday Önde?
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde yerel seçimlere giderken, adaylara ilişkin hareketli anlar yaşanmaya devam ediyor. Seçim anketlerinin sonuçları yurttaşı heyecanlandırırken, adayların ise korkulu rüyaları haline geldi. İşte 6 araştırma şirketinin açıkladığı İstanbul seçim anketi sonuçları...
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Yerel seçime 36 gün kaldı. Bu seçimlerde, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri seçilecek. Gözler, 16 milyon kişinin yaşadığı Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da.
2019'da yerel seçimde AK Parti, 25 yıllık İstanbul iktidarını kaybetmiş, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yeniden seçimde kentin yeni belediye başkanı olmuştu.
31 Mart tarihine 36 gün kala, araştırma şirketleri de hızlandı. Şirketler, İstanbul'da seçmenin nabzını tutmak için yaptıkları seçim anketlerin sonuçlarını paylaşmaya başladı. Hangi adayın önde olduğunu merak edenler için işte ortaya çıkan tablo:
Di-En Araştırma:
SONAR
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OPTİMAR:
METROPOLL Araştırma:
ORC Araştırma:
YÖNEYLEM:
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Ankete katılan kimse DEM Parti'ye oy vermemiş. İlginç!