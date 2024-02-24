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İşte 6 Araştırma Şirketin İstanbul Seçim Anket Sonuçları: Hangi Aday Önde?

İşte 6 Araştırma Şirketin İstanbul Seçim Anket Sonuçları: Hangi Aday Önde?

Ekrem İmamoğlu Murat Kurum Seçim Anketi
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.02.2024 - 13:34

Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde yerel seçimlere giderken, adaylara ilişkin hareketli anlar yaşanmaya devam ediyor. Seçim anketlerinin sonuçları yurttaşı heyecanlandırırken, adayların ise korkulu rüyaları haline geldi. İşte 6 araştırma şirketinin açıkladığı İstanbul seçim anketi sonuçları...

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Yerel seçime 36 gün kaldı. Bu seçimlerde, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri seçilecek. Gözler, 16 milyon kişinin yaşadığı Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da.

Yerel seçime 36 gün kaldı. Bu seçimlerde, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri seçilecek. Gözler, 16 milyon kişinin yaşadığı Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da.

2019'da yerel seçimde AK Parti, 25 yıllık İstanbul iktidarını kaybetmiş, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yeniden seçimde kentin yeni belediye başkanı olmuştu.

2019'da yerel seçimde AK Parti, 25 yıllık İstanbul iktidarını kaybetmiş, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yeniden seçimde kentin yeni belediye başkanı olmuştu.

31 Mart tarihine 36 gün kala, araştırma şirketleri de hızlandı. Şirketler, İstanbul'da seçmenin nabzını tutmak için yaptıkları seçim anketlerin sonuçlarını paylaşmaya başladı. Hangi adayın önde olduğunu merak edenler için işte ortaya çıkan tablo:

31 Mart tarihine 36 gün kala, araştırma şirketleri de hızlandı. Şirketler, İstanbul'da seçmenin nabzını tutmak için yaptıkları seçim anketlerin sonuçlarını paylaşmaya başladı. Hangi adayın önde olduğunu merak edenler için işte ortaya çıkan tablo:

Di-En Araştırma:

Di-En Araştırma:

CHP / Ekrem İmamoğlu: 43,8

AK Parti-MHP / Murat Kurum: 38,2

İ__Yİ Parti / Buğra Kavuncu: 4,3

YRP / Mehmet Altınöz: 2,4

SONAR

SONAR

CHP / Ekrem İmamoğlu: 41,9

AK Parti-MHP / Murat Kurum: 41,3

İYİ Parti / Buğra Kavuncu: 4

YRP / Mehmet Altınöz: 2,5

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OPTİMAR:

OPTİMAR:

CHP / Ekrem İmamoğlu: 39,1

AK Parti-MHP / Murat Kurum: 37,7

İYİ Parti / Buğra Kavuncu: 5

YRP / Mehmet Altınöz: 3

METROPOLL Araştırma:

METROPOLL Araştırma:

CHP / Ekrem İmamoğlu: 41,6

AK Parti-MHP / Murat Kurum: 38,8

İYİ Parti Buğra Kavuncu: 2,9

YRP / Mehmet Altınöz: -

ORC Araştırma:

ORC Araştırma:

CHP / Ekrem İmamoğlu: 36,5

AK Parti-MHPMurat Kurum: 37,7

İYİ Parti / Buğra Kavuncu: 3,6

YRP / Mehmet Altınöz: 2,9

YÖNEYLEM:

YÖNEYLEM:

CHP / Ekrem İmamoğlu: 39,1

AK Parti-MHP / Murat Kurum: 32,9

İYİ Parti / Buğra Kavuncu: 2,8

YRP / Mehmet Altınöz: 3,6

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