Mücadele Sonuç Verdi: Siyanürlü Altın Madeninin Faaliyetleri Durduruldu

Oda TV'den İbrahim Gündüz'ün haberine göre bölge halkı ve çevre aktivistlerinin uzun zamandır mücadele ettiği ve 13 Şubat'ta İliç'te meydana gelen facianın ardından gözlerin çevrildiği Fatsa'daki siyanürlü altın madeninin faaliyetleri durduruldu.