Mart Ayına Dikkat Çeken SGK Uzmanı Özgür Erdursun Net Rakam Verdi: Bayram İkramiyelerine de Bir Zam Daha
Mart Ayına Dikkat Çeken SGK Uzmanı Özgür Erdursun Net Rakam Verdi: Bayram İkramiyelerine de Bir Zam Daha
Yerel seçim öncesi kulisler yeniden emekliler için hareketlendi. Katıldığı bir canlı yayından konuşan SGK Uzmanı Özgür Erdursun mart ayı öncesini işaret ederek seyyanen zam için rakam verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere 36 gün kaldı.
Yüksek enflasyon altında ezilen emekliler yine seçim zamanı hatırlandı. Emekli maaşlarına getirilen yüzde 49,25’lik zam sonrası emekli aylıklıklarına seyyanen zam ve 3 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyesinde artış yapılacağı haberleri konuşulmaya başlandı.
Sözcü TV yayınına katılan katılan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, seçim öncesi emekli maaşlarında seyyanen artış olabileceğini iddia etti. Erdursun, ekonomi yönetiminin derinlemesine çalışmalar yaptığını gündeme taşıyarak, aldığı bir duyumu paylaştı.
Emekli maaşlarına mart ayında bir düzenleme yapılabileceğini öne süren Özgür Erdursun, "Emekli aylıklarına 2 bin, 3 bin, 4 bin lira seyyanen artış gelebilir. Net bir bilgim yok ama bu konuyla ilgili aldığımız duyumlar yeni bir çalışmanın olduğu yönünde” dedi.. Erdursun bayram ikramiyeleri için de rakam verdi.
"Seçimlere kadar tekrar yine Cumhurbaşkanı bir açıklama yapabilir. 'Bir miktar daha artış yaptık' diye. Emeklilere zam yapmazsa hükümet beklemediği bir sonuçla karşı karşıya kalabilir. Bunun için de muhalefet konuyu dile getirmeli'' diyen Erdursun, sözlerine şöyle devam etti:
İçeriğin Devamı Aşağıda
''İktidar hiçbir şey yapmazsa, muhalefet de konuyu çok fazla tartışmazsa, gündeme getirmezse seçmenin karar sonrasında nereye gideceği bu sefer belirsiz olur. Oy oranları, emekliler üzerinde sıkı analizler yapılıyor. Bu analizler sonucunda herhangi bir kayıp yoksa artış yapmazlar, bu konu kapanır. Kayıp varsa mart ayına kadar düzenleme yapılır. Mart ayının ilk haftası Meclis de kapanacak. Meclis kapandıktan sonra nasıl bir karar alınacak bu da önemli. Seyyanen artış beklentisi çok daha sıcak. Emekli aylıkları konusu kapanmadı. Hükümet de ayrıca bir seyyanen artış yapabilir. Bayram ikramiyeleri de 5 bin TL'ye çıkarabilirler."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda