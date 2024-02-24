AK Parti'de Skandallar Bitmiyor: Jandarma Komutanına Küfür Etmişti: Disiplin Soruşturması Başlatıldı

AK Parti’den Niğde’nin Hacıabdullah Belde’si için aday olan Babaoğlan Altun, sosyal medyadan canlı yayınlanan konuşması sırasında jandarma komutanı için “o… ç…. “ demişti. Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''AK Parti, Altun’u kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti'' diye yazdı.