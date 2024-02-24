AK Parti'de Skandallar Bitmiyor: Jandarma Komutanına Küfür Etmişti: Disiplin Soruşturması Başlatıldı
AK Parti'de Skandallar Bitmiyor: Jandarma Komutanına Küfür Etmişti: Disiplin Soruşturması Başlatıldı
AK Parti’den Niğde’nin Hacıabdullah Belde’si için aday olan Babaoğlan Altun, sosyal medyadan canlı yayınlanan konuşması sırasında jandarma komutanı için “o… ç…. “ demişti. Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''AK Parti, Altun’u kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti'' diye yazdı.
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı gün kala adaylar yaptıkları açıklamalarla herkesi şaşırtmaya devam ediyor.
Niğde'nin Hacıabdullah beldesinden belediye başkanı adayı gösterilen AK Partili Babaoğlan Altun, belde sakinlerini bir mekana toplayıp konuşma yaptı. Altun'un propaganda konuşması bir sosyal medya uygulamasından canlı olarak yayınlandı.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın haberine göre, elinde mikrofon olan ve ayağa kalkan Babaoğlan Altun, konuşması sırasında jandarma komutanına "O.... ç....." dedi. Toplantıya katıların bu ifadeye tepki göstermesi üzerine Altun, "Hak etti" dedi. Altun'un ettiği küfür sonrası AK Parti Niğde İl Başkanlığı, disiplin soruşturması başlattığını duyurdu.
İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "AK Parti Hacıabdullah Belde Belediye Başkan Adayımız B.A.’un, İstanbul’da bir dernek toplantısında iken sarf ettiği sözler nedeniyle 23.02.2024 tarihinde disiplin soruşturması başlatılarak partimizden kesin ihraç için süreç başlatılmıştır" denildi.
Konuyu gündeme getiren gazeteci İsmail Saymaz ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Saymaz paylaşımında, ''Niğde’nin Hacıabdullah beldesinde AK Parti adayı Babaoğlan Altun’un toplantıda jandarmaya sövdüğü anın görüntüsünü yayınlamıştım. AK Parti, bugün Altun’u kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti.'' ifadelerini kullandı.
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İşte o paylaşım:
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Tsk ve jandarma sessiz kaldıkça küfür de ederler tarikat üyeleriyle resim de çektirirler yazık valla ağzı bozuk insanlar devlet yönettikçe zoruma gidiyor
Küfür etmesi skandal da disiplin soruşturması neden skandal oluyor? Disiplin soruşturması yapılmayıp arkasında durmaları skandal olurdu.
Helal olsun akp'ye hem gösteriyir hem koyuyor bu itleri asker belletmişler bize. Vefat eden Saldıray Berk haricinde bir asker göremedim. Bir sürü teneke dava... Devamını Gör