AK Partili Aday Ağzını Bozdu: Jandarma Komutanına Küfür Etti
AK Partili Aday Ağzını Bozdu: Jandarma Komutanına Küfür Etti
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Yerel seçimlerde partilerin adayları olan kişiler, seçim çalışmalarına devam ediyor. Adaylar, zaman zaman ise yaptığı açıklamalarla adeta şok yaşatıyor.
Sözcü’den İsmail Saymaz’ın haberine göre; Niğde'nin Hacıabdullah beldesinden belediye başkanı adayı gösterilen AKP'li Babaoğlan Altun, belde sakinlerini bir mekana toplayıp konuşma yaptı. Altun'un propaganda konuşması bir sosyal medya uygulamasından canlı olarak yayınlandı.
Elinde mikrofon olan ve ayağa kalkan Babaoğlan Altun, konuşması sırasında jandarma komutanına "o.... ç....." dedi.
Toplantıya katıların bu ifadeye tepki göstermesi üzerine Altun, “Hak etti” dedi.
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