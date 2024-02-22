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AK Partili Aday Ağzını Bozdu: Jandarma Komutanına Küfür Etti

AK Partili Aday Ağzını Bozdu: Jandarma Komutanına Küfür Etti

Niğde AK Parti
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.02.2024 - 12:51

AK Parti’den Niğde’nin Hacıabdullah Belde’si için aday olan Babaoğlan Altun, sosyal medyadan canlı yayınlanan konuşması sırasında jandarma komutanı için “o… ç…. “ ifadelerini kullandı. Altun’a canlı yayında olduğu hatırlatılması üzerine ise “hak etti o” dedi.

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Yerel seçimlerde partilerin adayları olan kişiler, seçim çalışmalarına devam ediyor. Adaylar, zaman zaman ise yaptığı açıklamalarla adeta şok yaşatıyor.

Yerel seçimlerde partilerin adayları olan kişiler, seçim çalışmalarına devam ediyor. Adaylar, zaman zaman ise yaptığı açıklamalarla adeta şok yaşatıyor.

Sözcü’den İsmail Saymaz’ın haberine göre; Niğde'nin Hacıabdullah beldesinden belediye başkanı adayı gösterilen AKP'li Babaoğlan Altun, belde sakinlerini bir mekana toplayıp konuşma yaptı.  Altun'un propaganda konuşması bir sosyal medya uygulamasından canlı olarak yayınlandı.

Elinde mikrofon olan ve ayağa kalkan Babaoğlan Altun, konuşması sırasında jandarma komutanına "o.... ç....." dedi.

Elinde mikrofon olan ve ayağa kalkan Babaoğlan Altun, konuşması sırasında jandarma komutanına "o.... ç....." dedi.

Toplantıya katıların bu ifadeye tepki göstermesi üzerine Altun, “Hak etti” dedi.

Toplantıya katıların bu ifadeye tepki göstermesi üzerine Altun, “Hak etti” dedi.

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