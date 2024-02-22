AK Partili Aday Ağzını Bozdu: Jandarma Komutanına Küfür Etti

AK Parti’den Niğde’nin Hacıabdullah Belde’si için aday olan Babaoğlan Altun, sosyal medyadan canlı yayınlanan konuşması sırasında jandarma komutanı için “o… ç…. “ ifadelerini kullandı. Altun’a canlı yayında olduğu hatırlatılması üzerine ise “hak etti o” dedi.