Şanlıurfa Aday Tanıtım Toplantısında Erdoğan'a Yakın Durmak İsteyen Kişiler Arasında İlginç Anlar Yaşandı

'Kilolusun Diye Boşanan Kocama Şok' Diyerek Yapılan Paylaşım Viral Oldu

Eskişehir, Berlin mi Oluyor? Düzenlenen Tekno Rave Parti Sosyal Medyada Gündem Oldu

'Siyasi Espri Yapmak Çok Zor' Diyen Komedyen Özgür Turhan'dan Olay Olan Sinan Oğan Göndermesi

Kiracısını Tehdit Eden Dükkan Sahibi: 'Eşinin Dul, Çocuklarının Yetim Kalmasını İstemiyorsan Çık'

Çağlayan Adliyesi'nde Öldürülen Saldırgan İçin "Keşke Ölmeseydi, Çok Yakışıklıydı" Diyen Kadın Tepki Çekti!

Bir Adam Oranda Japon Balığı'nın Gözünü Evde Kendi İmkanlarıyla Ameliyat Ettiği Anları Paylaştı

Demet Akalın İngilizcesini Konuşturdu: Doğrusunu Unutturan Taylor Swift Telaffuzu Ortalığı Ayağa Kaldırdı!