Şanlıurfa Aday Tanıtım Toplantısında Erdoğan'a Yakın Durmak İsteyen Kişiler Arasında İlginç Anlar Yaşandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Şanlıurfa'da AK Parti ve Cumhur İttifakı ilçe belediye başkanlarını açıkladı. İlçe belediye başkanları düzenlenen bir aday tanıtım toplantısı ile açıklandı.
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Harran Belediye Başkan adayı Mahmut Özyavuz'un açıklandığı anlarda ise ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak fotoğraf çektirmek isteyenler arasında kısa süreli bir itişme yaşandı.
İşte o anlar: 👇
AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısının tamamını buradan izleyebilirsiniz: 👇
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