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Jakuzide Video Çekip ‘Lan Fakirler’ Demişti: AK Partili Yeniden Aday Oldu

Jakuzide Video Çekip ‘Lan Fakirler’ Demişti: AK Partili Yeniden Aday Oldu

AK Parti seçim
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.02.2024 - 18:32

2020 yılının Temmuz ayında jakuzide video çekerek “Lan fakirler, beni rahatsız etmeyin tamam mı? Biraz keyif yapıyorum” diyen Şanlıurfa AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç, tepkiler sonrası istifa etmişti. Videonun üzerinden uzun bir süre geçtikten sonra Saraç, siyasete atılmak için yeniden harekete geçti. 

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Saraç'ın, AK Parti'den Belediye Meclis üyesi adayı olduğu öğrenildi.

Saraç'ın, AK Parti'den Belediye Meclis üyesi adayı olduğu öğrenildi.

Videonun detayları haberimizde

AK Parti'nin 2020 yılında Şanlıurfa Gençlik Kolları Başkanı olan Mehmet Selim Saraç, 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde AK Parti'den Belediye Meclis üyesi adayı oldu.

AK Parti'nin 2020 yılında Şanlıurfa Gençlik Kolları Başkanı olan Mehmet Selim Saraç, 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde AK Parti'den Belediye Meclis üyesi adayı oldu.

Şanlıurfa AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç, jakuzide çektiği videoda, "Lan fakirler! Oğlum beni rahatsız etmeyin” ifadelerini kullanmış ve sosyal medyada hızla yayılan video sonrasında eleştirilen odağına oturmuştu. Saraç, çektiği videoya tepkiler üzerine görevinden istifa etmişti.

Şanlıurfa AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç, jakuzide çektiği videoda, "Lan fakirler! Oğlum beni rahatsız etmeyin” ifadelerini kullanmış ve sosyal medyada hızla yayılan video sonrasında eleştirilen odağına oturmuştu. Saraç, çektiği videoya tepkiler üzerine görevinden istifa etmişti.

31 mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere 37 gün kala, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde AKP’nin meclis üyeliği için aday olan Saraç sosyal medyanın yeniden gündemine oturdu.

31 mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere 37 gün kala, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde AKP’nin meclis üyeliği için aday olan Saraç sosyal medyanın yeniden gündemine oturdu.
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mamamia

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anadan babadan aşiret piçi.. görgüsüz terbiyesiz içten pazarlıklı bir ailede feodal kurallar ve silah eşliğinde "yetişmiştir" farklı bir durum beklenemez.. y... Devamını Gör

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