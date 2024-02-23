Jakuzide Video Çekip ‘Lan Fakirler’ Demişti: AK Partili Yeniden Aday Oldu

2020 yılının Temmuz ayında jakuzide video çekerek “Lan fakirler, beni rahatsız etmeyin tamam mı? Biraz keyif yapıyorum” diyen Şanlıurfa AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç, tepkiler sonrası istifa etmişti. Videonun üzerinden uzun bir süre geçtikten sonra Saraç, siyasete atılmak için yeniden harekete geçti.