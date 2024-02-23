Es Geçmedi! LeMan'dan Dikkat Çeken Murat Kurum Kapağı: 'Nalet Olsun Bu İçimdeki İmar Sevgisine Bee...'
Es Geçmedi! LeMan'dan Dikkat Çeken Murat Kurum Kapağı: 'Nalet Olsun Bu İçimdeki İmar Sevgisine Bee...'
LeMan dergisi bu haftaki kapağına AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'u taşıdı.
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Kapakta Kurum'un, "Nalet olsun bu içimdeki imar sevgisine bee..." dediği görüldü.
Haftalık karikatür ve mizah dergisi olan LeMan, bu haftaki kapağına AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayı Murat Kurum'u taşıdı.
Murat Kurum'a Kurtlar Vadisi dizisindeki "Muro" karakterine atıfta bulunarak yer veren dergi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ'de yöneticilik yaptığı dönemlere atıfta bulunarak Kurum'un önüne İliç, TOKİ, imar affı, rezerv alan, Salda, Kanal İstanbul gibi dosyaları koydu. Karikatürde dosyalara baktığı görülen Kurum, "Nalet olsun bu içimdeki imar sevgisine bee..." diyor.
İşte o kapak:
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