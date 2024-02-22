Feyza Altun Davasında Flaş Gelişme: 1 Yıldan 3 Yıla Kadar Hapis İstemi
Feyza Altun Davasında Flaş Gelişme: 1 Yıldan 3 Yıla Kadar Hapis İstemi
Sosyal medya hesabından 'şeriat' ile ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan avukat Feyza Altun hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.
Hazırlanan iddianame sonrası gözler avukat Feyza Altun'a çevrildi.
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Avukat Feyza Altun’un serbest bırakılmasına ilişkin, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz mahkemece reddedilmişti.
Avukat Feyza Altun hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında alınan ifadesine yer verilen Altun, söz konusu paylaşımı kendisinin yaptığını kabul ederken, ancak şeriatın din olmadığını, siyasi bir rejim olduğunu, dini bir inanca hakaret etmediğini belirtti. Altun, üzerine atılan suçlamayı kabul etmedi.
İddianamede, Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre şeriatın, "Kuran'daki ayetlere, Hz. Muhammed'in sözlerine dayanan İslam kanunu, İslam hukuku" olarak tarif edildiği belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı rapora da yer verilen iddianamede, Altun'un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla "binlerce kullanıcının dini değerlerine yönelik ağır saldırı kabulüyle yoğun tepkide bulunduğu, bu minvalde kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin meydana geldiği" yer aldı.
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İddianamede bu kapsamda, Altun'un sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımla "din bakımından farklı özelliklere sahip halkın bir kesimini diğer kesiminin aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrikte bulunmak suretiyle üzerine atılı olan suçu işlediği" belirtildi. İddianamede, Altun'un "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Avukat Feyza Altun, geçen günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı Farsça şiirin altına yapılan yoruma verdiği yanıtta, şeriatla ilgili bir ifade kullandı. Altun, tepkilerin ardından paylaşımını sildi.
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