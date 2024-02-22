Feyza Altun Davasında Flaş Gelişme: 1 Yıldan 3 Yıla Kadar Hapis İstemi

Sosyal medya hesabından 'şeriat' ile ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan avukat Feyza Altun hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hazırlanan iddianame sonrası gözler avukat Feyza Altun'a çevrildi.