SONAR'ın Son İstanbul Anketi: "Kaybederse Hesabını Soracak"
SONAR'ın Son İstanbul Anketi: "Kaybederse Hesabını Soracak"
Yerel seçimlere sayılı günler kala SONAR Araştırma Şirketi kurucusu ve kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu'nun oy oranlarına ilişkin anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı.
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31 Mart tarihinde yapılacak yerek seçimlere günler kala SONAR Araştırma Şirketi kurucusu Hakan Bayrakçı, Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programına katıldı.
Bayrakçı, son seçim anketinin sonuçlarını paylaşırken, "DEM ve CHP'nin bu seçimdeki stratejisi çok iyi planlanmış" dedi.
Hakan Bayrakçı'nın açıkladığı son anket sonuçlarına göre, Murat Kurum 41.3, Ekrem İmamoğlu 41.9, DEM Parti 4.8, İYİ Parti 4, Yeniden Refah Partisi ise 2.5 oy oranına sahip.
Sonuçları açıklayan Hakan Bayrakçı, şu ifadeleri kullandı: "Son seçim anketi DEM ve CHP'nin bu seçimdeki stratejisi çok iyi planlanmış. Bundan önceki seçimlerde açıklama yapıyorlardı. Son 2, 3 anketi ortalayarak sonuçları söyleyeceğim. 0.6, 0.5'leri yazmayacağım. Bu anketlerde 1,8 kadar bir hata payı oluyor onu belirterek söylüyorum. İmamoğlu son durumda 41.9 gibi.''
''Fark 1'in altında. Bundan eminim. Başa baş bir durum var. Murat Kurum 41.3. Üçüncü olarak ise DEM geliyor. İYİ Parti de 4 civarı çıkıyor. Yani 4 buçuk olur, 3.9 olur ama bu seviyelerde. Ondan sonra da Yeniden Refah geliyor. Aşağı yukarı 5.5 buçuk civarı da diğer partiler alır.Bu seçimi biri 1 puanla kaybedecek olursa, örneğin İmamoğlu dönüp DEM'in aldığı ve İYİ Parti'nin aldığı puanların hesabını soracak."
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