Meclis'te Lazcaya da Sansür! Milletvekilinin Mikrofonu Kapatıldı: 'Annem Ekrandan Beni Bekliyor'
Meclis'te Lazcaya da Sansür! Milletvekilinin Mikrofonu Kapatıldı: 'Annem Ekrandan Beni Bekliyor'
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CHP'nin Rize'den 46 yıl sonra çıkan ilk vekili Tahsin Ocaklı, söz alarak Genel Kurul Kürsüsüne çıktı.
Anadil gününde TBMM'de Kürtçenin ardından Lazcaya da sansür uygulandı. 'Annem ekrandan beni bekliyor' diyen CHP Rize Milletvekili Ocaklı Genel Kurul'da Lazca konuşmaya başladığı anda sesi kısıldı.
Bu sırada Gelen Kurul'u yöneten MHP'li Meclis Başkan Vekili Celal Adan araya girip "Katma sen yine Türkçe devam et" uyarısı yaptı. "Dünyada yaşayan kaç milyon insan varsa bunlar 6 bin adet, Türkiye'de de 20 dille filolojik olarak hala konuşmaya devam ediyorlar. Ben de 7 yaşında Türkçe öğrenmiş, 7 yaşına kadar Lazca konuşan bir vekil olarak karşınızdayım. Annem ile, ailem ile iletişim kurduğumda hala lazca konuşuyorum. Şimdi annem beni ekranlardan bekliyor. 'benim için Lazca bir şey söyleyecek' diye. Ve ben annem için kurguladığım belki birkaç cümleyi size etmeye başladığımda kürsü dokunulmazlığı olan bu mikrofonu kapatmak suretiyle bir demokrasi ayıbı yapmış olacaksınız" diyen Tahsin Ocaklı, hazırladığı Türkçe ve Lazca yazıları göstererek şöyle devam etti:
Ocaklı, "Şimdi anne vakit bitiyor beni dinle. senin için sesleneceğim" deyip Lazca ilk kelimeyi söylediği anda mikrofonu kapatıldı. Ocaklı sözlerini mikrofonsuz tamamlamak zorunda kalırken, Meclis TV de o ana kadar yakın plan çekim yaparken sesin kesilmesiyle birlikte genel görüntüye geçti.
Daha sonra CHP'li ocaklı sosyal medya hesabından yaşananlara tepki gösterdi: "Ana diller yaşasın, kaybolmasın diye tüm dünyada ve Türkiye'de 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü olarak kutlanıyor. Bu münasebetle bugün Meclis Kürsüsünden yaptığım Lazca konuşma kesildi. Oysa Lazca tüm insanlığa mutluluk ve iyilik dilemiştim. Xela do kayobate skudit. Oxoşk’va do oropaşeni, gogixtit, gogağarit. Guri kayiten ortit, Skidas Lazuri nena. Skidas Kianaşi nana nenape."
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İşte o paylaşım:
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