Meclis'te Lazcaya da Sansür! Milletvekilinin Mikrofonu Kapatıldı: 'Annem Ekrandan Beni Bekliyor'

'Annem için söyleyeceklerimin Lazcası burada, Türkçesi de burada. Ben size çok basit okunabilir, görülebilir şekilde Türkçesini karşınıza koyuyorum. Şimdi bunu Lazca okumaya başlayacağım. Ve Parlamento'da bu mikrofonumun kapanmasına sebep olacak.'