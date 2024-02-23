Adnan Oktar Davasında Yeni Gelişme: Mahkeme Değişti

Adnan Oktar örgütünün 'güncel yapılanması' davasının mahkemesi değişti. Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın 'örgütün veya amacının propagandasını yapma' suçundan 10,5 yıldan 31,5'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.