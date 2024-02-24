Sahte Doktor, Sahte Avukattan Sonra Şimdi de Sahte Diş Hekimi: 2 Kişi Gözaltına Alındı
Sahte Doktor, Sahte Avukattan Sonra Şimdi de Sahte Diş Hekimi: 2 Kişi Gözaltına Alındı
Sahte doktor haberleri ilk kez gündeme gelmeye başladığında herkes şaşırıyordu. Ancak çok sayıda sahte doktor yakalanınca artık hep beraber alışmaya başladık. Gün geçtikçe sahte doktorlara, profesörler ve avukatlar eklendi. Şimdi ise karşımıza sahte diş hekimleri çıktı.
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Adana'da diplomasız diş hekimliği yapan iki kişi yakalandı. Ruhsatsız muayenehane de mühürlendi.
Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıçam ilçesinde, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren özel diş polikliniğinde sahte reçete düzenlendiğini tespit etti.
Adreste yapılan aramada, diş tedavisi ve yapımında kullanılan 3 bin 469 malzeme, 24 cihaz ile bir ruhsatsız tabanca, 45 mermi ele geçirildi.
Diplomasız diş hekimliği yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız muayenehane de mühürlendi.
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Çok fazla var sahte diş hekimi. Sadece diş hekimi yazar tabelalarında dikkat edin. İsim yazamaz.
Bakalım ne zaman sahte orospu göreceğiz ?
Orospunun, pezevengin sahtesi olmaz. Saf katıksız meslekler onlar:)