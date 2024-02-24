Sahte Doktor, Sahte Avukattan Sonra Şimdi de Sahte Diş Hekimi: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Sahte doktor haberleri ilk kez gündeme gelmeye başladığında herkes şaşırıyordu. Ancak çok sayıda sahte doktor yakalanınca artık hep beraber alışmaya başladık. Gün geçtikçe sahte doktorlara, profesörler ve avukatlar eklendi. Şimdi ise karşımıza sahte diş hekimleri çıktı.