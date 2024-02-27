İlk Uçuşunu Gerçekleştirmişti: Yerli Savaş Uçağı KAAN "Görünmez" Olacak

Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı KAAN, 21 Şubat tarihinde sabah saatlerinde ilk uçuşunu yapmıştı. Bu uçuş sonrası TÜBİTAK'tan dikkat çeken hamle geldi. TÜBİTAK, bu kez uçağa radarda görünmezlik özelliği kazandıracak yazılımlar ile hayati görevdeki yaşam destek ve patlama önleme sistemlerini üretmek için yerli ve milli projelere odaklandı.