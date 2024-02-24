Murat Kurum Açıkladı! Ekrem İmamoğlu'na Kötü Haber: 'Hayal Görüyor'
Murat Kurum Açıkladı! Ekrem İmamoğlu'na Kötü Haber: 'Hayal Görüyor'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gideceği açılış gündem oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bakanlık tarafından davet edildiğini ve katılacağını söylemişti. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum ise İmamoğlu'nun davet edilmediğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İstanbul'da Sirkeci-Kazlıçeşme arasına inşa edilen raylı sistem hattı pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.
Açılış öncesi dikkat çeken bir çıkış İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.
Ulaştırma Bakanlığı tarafından açılışa davet edildiğini söyleyen İmamoğlu, bunun bir ilk olduğunu vurguladı. Davete gideceğini açıklayan İmamoğlu, "Vallahi teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Bakın bu ülkede bazı alışkanlıkları böyle yapa yapa değiştireceğiz. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim kardeşim, benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.
Ekrem İmamoğlu'nun açılışa katılımına ilişkin Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'a soruldu. İmamoğlu'nun "hayal" gördüğünü söyleyen Kurum, "Ben dün Altyapı ve Ulaştırma Bakanımızla beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış. Başkan İstanbul’da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor" ifadelerini kullandı.
"Davet" tartışmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise henüz bir açıklamada bulunmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yönetimin CHP'ye geçmesinin ardından kentte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşa edilen projelerde farklı simgeler kullanılmaya başlandı. AK Parti'nin her dönem seçim vaatleri arasında yer alan projelerin açılışına bugüne kadar Cumhur İttifakı bileşenleri dışında kimse katılmadı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
pişkin herif..
Ne kadar ayıp ne kadar saygısız insanlarsınız bi de utanmadan çıkıp böyle konuşuyorsunuz ya
bi de yok chp seçmeni siz de bizim seçmenimizsiniz yok birleşecek falan diyorsunuz he he aynen daha bizim seçtiğimiz adaya saygınız yok bize mi olacak hayatı... Devamını Gör
AKP işgal edemediği illerde belediyeden bir şeyleri koparıyor illa ki. Demokrat Parti gibi oy vermeyen yeri cezalandırma politikası.
aynı onlar gibi de tarihin tozlu sayfalarına gömülecektir...