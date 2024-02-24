Murat Kurum Açıkladı! Ekrem İmamoğlu'na Kötü Haber: 'Hayal Görüyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gideceği açılış gündem oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bakanlık tarafından davet edildiğini ve katılacağını söylemişti. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum ise İmamoğlu'nun davet edilmediğini açıkladı.