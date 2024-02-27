1999'dan Beri İl Sayısı Artmıyor! TÜİK Raporu Açıkladı: İl Olması İçin 8 Kriteri Karşılayan İlçeler Belli Oldu
1999'dan Beri İl Sayısı Artmıyor! TÜİK Raporu Açıkladı: İl Olması İçin 8 Kriteri Karşılayan İlçeler Belli Oldu
İl olacak ilçeler yeniden gündeme geldi. Milyonlarca yurttaşın yakından takip ettiği olayda yeni gelişme yaşandı. İl olması için 8 kriteri karşılayan ilçeler belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999'a kadar devam etti ve 67 olan il sayısı 81'e çıktı. 1999'dan beri il sayısı artmıyor.
Yapılan çalışmaya göre yeni il ve ilçeler için önce kriterler ortaya konacak.İl olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor. Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kıstaslar arasında.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, il olmaya en yakın ilçeler şunlar:
Lüleburgaz, Kırklareli Nüfus: 145.263
Erciş, Van Nüfus: 173.203
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda