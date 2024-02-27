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1999'dan Beri İl Sayısı Artmıyor! TÜİK Raporu Açıkladı: İl Olması İçin 8 Kriteri Karşılayan İlçeler Belli Oldu

1999'dan Beri İl Sayısı Artmıyor! TÜİK Raporu Açıkladı: İl Olması İçin 8 Kriteri Karşılayan İlçeler Belli Oldu

Ankara Adana TÜİK
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.02.2024 - 07:55

İl olacak ilçeler yeniden gündeme geldi. Milyonlarca yurttaşın yakından takip ettiği olayda yeni gelişme yaşandı. İl olması için 8 kriteri karşılayan ilçeler belli oldu. 

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1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999'a kadar devam etti ve 67 olan il sayısı 81'e çıktı. 1999'dan beri il sayısı artmıyor.

1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999'a kadar devam etti ve 67 olan il sayısı 81'e çıktı. 1999'dan beri il sayısı artmıyor.

Yapılan çalışmaya göre yeni il ve ilçeler için önce kriterler ortaya konacak.İl olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor. Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kıstaslar arasında.

Yapılan çalışmaya göre yeni il ve ilçeler için önce kriterler ortaya konacak.İl olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor. Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kıstaslar arasında.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, il olmaya en yakın ilçeler şunlar:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, il olmaya en yakın ilçeler şunlar:

Kozan, Adana Nüfus: 129.985

Kahta, Adıyaman Nüfus: 120.378

Polatlı, Ankara Nüfus: 122.424

Bandırma, Balıkesir Nüfus: 149.469

Edremit, Balıkesir Nüfus: 121.437

Ergani, Diyarbakır Nüfus: 126.824

Yüksekova, Hakkari Nüfus: 112.826

Elbistan, Kahramanmaraş Nüfus: 142.783

Lüleburgaz, Kırklareli Nüfus: 145.263

Lüleburgaz, Kırklareli Nüfus: 145.263

Ereğli, Konya Nüfus: 142.818

Midyat, Mardin Nüfus: 108.242

Ünye, Ordu Nüfus: 122,597

Cizre, Şırnak Nüfus: 133.908

Fethiye, Muğla Nüfus: 151.474

Nazilli, Aydın Nüfus: 153.879

Akhisar, Manisa Nüfus: 166.129

Erciş, Van Nüfus: 173.203

Erciş, Van Nüfus: 173.203

Ereğli, Zonguldak Nüfus: 174.619

Manavgat, Antalya Nüfus: 224.664

İskenderun, Hatay Nüfus: 246.639

Siverek, Şanlıurfa Nüfus: 250.100

Çorlu, Tekirdağ Nüfus: 253.551

İnegöl, Bursa Nüfus: 255.032

Tarsus, Mersin Nüfus: 329.494

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