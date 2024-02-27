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İBB Adayı Murat Kurum'un Canlı Yayında Abonman İndirim Vaadi, Zamma Dönüştü: Yorumlar Gecikmedi

İBB Adayı Murat Kurum'un Canlı Yayında Abonman İndirim Vaadi, Zamma Dönüştü: Yorumlar Gecikmedi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.02.2024 - 11:44

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı Ak Parti adayı Murat Kurum, katıldığı HaberTürk canlı yayınında vaatlerini sıralarken, öğrenci ulaşım ücretlerinde uygulanan indirimden haberi olmadığı ortaya çıktı.

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Yerel seçimler yaklaşırken, siyasi çekişmeler de hızlanıyor. Türkiye'nin gözbebeği İstanbul için de rekabet dozu giderek artıyor.

Yerel seçimler yaklaşırken, siyasi çekişmeler de hızlanıyor. Türkiye'nin gözbebeği İstanbul için de rekabet dozu giderek artıyor.

Cumhur İttifakı'nın Ak Parti adayı Murat Kurum, İBB yönetimini Ekrem İmamoğlu'ndan partisine geri almak için vaatlerini sıralamaya  devam ediyor. Ancak yer yer hatalar da kaçınılmaz oluyor.

Murat Kurum katıldığı HaberTürk canlı yayınında da İstanbul'da ulaşımda kullanılan abonman ücretlerinde öğrencilere yüzde 40 indirim yapacağını açıkladı. Sunucuların "mevcut indirimi" soru şeklinde hatırlatmasına da gayet kendinden emin bir şekilde yapılmadığı cevabını veren Kurum'un bilmediği bir şey vardı.

İstanbul'da ulaşımda öğrenci ücretlerine, tek binişte yüzde 51, abonmanda yüzde 82 oranında indirimli bir tarife uygulanıyordu.

İstanbul'da ulaşımda öğrenci ücretlerine, tek binişte yüzde 51, abonmanda yüzde 82 oranında indirimli bir tarife uygulanıyordu.

Kaynak: İETT

Kurum, Ulaştırma Bakanlığına ait bir yolu İBB'nin sanmıştı.

Sosyal medyada da Kurum'un yüzde 80'lik indirimi yüzde 40'a indireceğini söylemesiyle yorumlar gecikmedi.

Sosyal medyada da Kurum'un yüzde 80'lik indirimi yüzde 40'a indireceğini söylemesiyle yorumlar gecikmedi.
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Kurum'un vaadine göre 250 TL olan öğrenci abonman ücreti 833 liraya çıkacaktı.

Kurum'un vaadine göre 250 TL olan öğrenci abonman ücreti 833 liraya çıkacaktı.
twitter.com
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Kullanıcılar da bu hatırlatmayı bol bol yaptılar.

Kullanıcılar da bu hatırlatmayı bol bol yaptılar.
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İşte Murat Kurum'un yaptığı yüzde 40 indirim açıklamasına gelen yorumlardan bazıları.

İşte Murat Kurum'un yaptığı yüzde 40 indirim açıklamasına gelen yorumlardan bazıları.
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