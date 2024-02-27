İBB Adayı Murat Kurum'un Canlı Yayında Abonman İndirim Vaadi, Zamma Dönüştü: Yorumlar Gecikmedi
İBB Adayı Murat Kurum'un Canlı Yayında Abonman İndirim Vaadi, Zamma Dönüştü: Yorumlar Gecikmedi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı Ak Parti adayı Murat Kurum, katıldığı HaberTürk canlı yayınında vaatlerini sıralarken, öğrenci ulaşım ücretlerinde uygulanan indirimden haberi olmadığı ortaya çıktı.
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Yerel seçimler yaklaşırken, siyasi çekişmeler de hızlanıyor. Türkiye'nin gözbebeği İstanbul için de rekabet dozu giderek artıyor.
Murat Kurum katıldığı HaberTürk canlı yayınında da İstanbul'da ulaşımda kullanılan abonman ücretlerinde öğrencilere yüzde 40 indirim yapacağını açıkladı. Sunucuların "mevcut indirimi" soru şeklinde hatırlatmasına da gayet kendinden emin bir şekilde yapılmadığı cevabını veren Kurum'un bilmediği bir şey vardı.
İstanbul'da ulaşımda öğrenci ücretlerine, tek binişte yüzde 51, abonmanda yüzde 82 oranında indirimli bir tarife uygulanıyordu.
Sosyal medyada da Kurum'un yüzde 80'lik indirimi yüzde 40'a indireceğini söylemesiyle yorumlar gecikmedi.
Kurum'un vaadine göre 250 TL olan öğrenci abonman ücreti 833 liraya çıkacaktı.
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Kullanıcılar da bu hatırlatmayı bol bol yaptılar.
İşte Murat Kurum'un yaptığı yüzde 40 indirim açıklamasına gelen yorumlardan bazıları.
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