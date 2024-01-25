"İstanbul Festivaller Kenti Olacak" Diyen İBB Adayı Murat Kurum'a İptal Edilen Festivaller Hatırlatıldı

31 Mart Yerel Seçimleri'nin yaklaşmasıyla adaylar da vaatlerini peş peşe açıklamaya başladı. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayı Murat Kurum da uzun yıllar Ak Parti tarafından yönetilen megakenti geri almak için vaatlerini duyurdu. Çevre, kültür sanat, belirli gruplara maddi destek sağlanması gibi vaatlerin yanında kültür sanatla ilgili projeler de duyurdu. Ancak 'İstanbul festivaller şehri olacak' ifadesi pek çok kişinin dikkatini çekti.