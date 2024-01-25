"İstanbul Festivaller Kenti Olacak" Diyen İBB Adayı Murat Kurum'a İptal Edilen Festivaller Hatırlatıldı
"İstanbul Festivaller Kenti Olacak" Diyen İBB Adayı Murat Kurum'a İptal Edilen Festivaller Hatırlatıldı
31 Mart Yerel Seçimleri'nin yaklaşmasıyla adaylar da vaatlerini peş peşe açıklamaya başladı. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayı Murat Kurum da uzun yıllar Ak Parti tarafından yönetilen megakenti geri almak için vaatlerini duyurdu. Çevre, kültür sanat, belirli gruplara maddi destek sağlanması gibi vaatlerin yanında kültür sanatla ilgili projeler de duyurdu. Ancak 'İstanbul festivaller şehri olacak' ifadesi pek çok kişinin dikkatini çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son yıllarda çeşitli gerekçelerle iptal edilen festivaller hem dinleyiciyi, hem sanatçıları, hem de organizatörleri ciddi şekilde mağdur ediyor. Özellikle 2023 Genel Seçimleri'nin kazanılmasının ardından sayısız etkinlik iptal edildi.
Belli başlı bazı grupların hedef göstermesiyle yasaklanan etkinlikler artık rutin haline geldi.
Murat Kurum'un projelerinden biri ise İstanbul'un bir festivaller kenti olması. Ancak sosyal medyada Kurumbu konuda karnesi zayıf olan partisinin kültür sanat politikaları hatırlatıldı.
Tepkiler şöyle 👇
Son dört ayda iptal edilen etkinlikler hatırlatıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda