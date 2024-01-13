Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İngilizcesini Geliştirmek İçin Uygulama Yükleyen Kadın Aldığı Mesajlar Karşısında Şoke Oldu

İngilizcesini Geliştirmek İçin Uygulama Yükleyen Kadın Aldığı Mesajlar Karşısında Şoke Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
14.01.2024 - 01:03

'Cinsel açlığın Afrikasıdır Türkiye...' diye meşhur bir laf vardır. Kadınlar sokaktaki, çevresindeki tacizler yetmezmiş gibi bir de sosyal medyadan sistematik bir şekilde tacize maruz kalıyorlar. Üstelik taciz edildikleri mecraların sadece arkadaşlık veya sohbet uygulamaları da olmuyor. Alışveriş siteleri, çevrimiçi oyunlar yurdum çakalının adeta bir av alanı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İngilizce pratiği yapmak isteyen bir Twitter kullanıcısı da bir uygulama yüklüyor.

İngilizce pratiği yapmak isteyen bir Twitter kullanıcısı da bir uygulama yüklüyor.

Gelen mesajlar ise şöyle...

Gelen mesajlar ise şöyle...

Radarlarına girebilmeniz için bir profil fotoğrafına sahip olmanıza bile gerek yok.

Radarlarına girebilmeniz için bir profil fotoğrafına sahip olmanıza bile gerek yok.

Bir de bunların okumuş etmişleri var.

Bir de bunların okumuş etmişleri var.

Tabii bu sık rastlanılan bir durum.

Tabii bu sık rastlanılan bir durum.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Hiçbir mecrayı kaçırmıyorlar.

Hiçbir mecrayı kaçırmıyorlar.

Şakasına açılan profillerde bile rahat yok.

Şakasına açılan profillerde bile rahat yok.

Zirve noktası ise bu 👇

Zirve noktası ise bu 👇

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
8
3
3
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?