İngilizcesini Geliştirmek İçin Uygulama Yükleyen Kadın Aldığı Mesajlar Karşısında Şoke Oldu
İngilizcesini Geliştirmek İçin Uygulama Yükleyen Kadın Aldığı Mesajlar Karşısında Şoke Oldu
'Cinsel açlığın Afrikasıdır Türkiye...' diye meşhur bir laf vardır. Kadınlar sokaktaki, çevresindeki tacizler yetmezmiş gibi bir de sosyal medyadan sistematik bir şekilde tacize maruz kalıyorlar. Üstelik taciz edildikleri mecraların sadece arkadaşlık veya sohbet uygulamaları da olmuyor. Alışveriş siteleri, çevrimiçi oyunlar yurdum çakalının adeta bir av alanı.
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İngilizce pratiği yapmak isteyen bir Twitter kullanıcısı da bir uygulama yüklüyor.
Gelen mesajlar ise şöyle...
Radarlarına girebilmeniz için bir profil fotoğrafına sahip olmanıza bile gerek yok.
Bir de bunların okumuş etmişleri var.
Tabii bu sık rastlanılan bir durum.
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Hiçbir mecrayı kaçırmıyorlar.
Şakasına açılan profillerde bile rahat yok.
Zirve noktası ise bu 👇
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