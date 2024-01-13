İngilizcesini Geliştirmek İçin Uygulama Yükleyen Kadın Aldığı Mesajlar Karşısında Şoke Oldu

'Cinsel açlığın Afrikasıdır Türkiye...' diye meşhur bir laf vardır. Kadınlar sokaktaki, çevresindeki tacizler yetmezmiş gibi bir de sosyal medyadan sistematik bir şekilde tacize maruz kalıyorlar. Üstelik taciz edildikleri mecraların sadece arkadaşlık veya sohbet uygulamaları da olmuyor. Alışveriş siteleri, çevrimiçi oyunlar yurdum çakalının adeta bir av alanı.