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İBB Başkan Adayı Murat Kurum Gençlerle Oyun Oynadı, Tepkiler Gecikmedi

İBB Başkan Adayı Murat Kurum Gençlerle Oyun Oynadı, Tepkiler Gecikmedi

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 20:08

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum gençlerle buluşup farklı video oyunları oynadığı görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. 'Valorant’ta yeniyim, PES’te iddialıyım. Ama FIFA’da rakip tanımam' diyen Kurum'a ise farklı tepkiler gecikmedi.

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Seçimler yaklaşırken siyasetçilerin gençlerle buluşmalarına çok daha sık şahit oluyoruz.

Seçimler yaklaşırken siyasetçilerin gençlerle buluşmalarına çok daha sık şahit oluyoruz.

Örneğin geçtiğimiz yerel seçimlerde AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın gençlerle bir araya gelerek PUBG oynamaya çalışması hala akıllarımızda.

31 Mart Yerel Seçimleri'ne artık birkaç ay kalmışken Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum da gençlerle bir araya gelerek oyunlarına ortak oldu.

31 Mart Yerel Seçimleri'ne artık birkaç ay kalmışken Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum da gençlerle bir araya gelerek oyunlarına ortak oldu.

AKP Gençlik Kolları tarafından Sultangazi Belediyesi Özdemir Bayraktar Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Kurum burada gençlerle Valorant ve PES gibi oyunlar oynadı.

Kurum o anları ise sosyal medya hesaplarından "Valorant’ta yeniyim, PES’te iddialıyım. Ama FIFA’da rakip tanımam" notuyla paylaştı.

Kurum'un bu paylaşımının ardından ise kullanıcılar yorumlarını böyle paylaştı. 👇

Kurum'un bu paylaşımının ardından ise kullanıcılar yorumlarını böyle paylaştı. 👇
twitter.com

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👇
twitter.com
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Pek çok kişi basit bir PC veya konsola sahip olmanın zorluğuna dikkat çekti.

Pek çok kişi basit bir PC veya konsola sahip olmanın zorluğuna dikkat çekti.
twitter.com

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Siyasilerin gençlerle oyunlar yoluyla diyalog kurma çabaları da bol bol eleştiri aldı.

Siyasilerin gençlerle oyunlar yoluyla diyalog kurma çabaları da bol bol eleştiri aldı.
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2014'ten bu yana TL desteğine sahip olan dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından olan Steam'in geçtiğimiz aylarda ülkemizde dolara geçmesi de hatırlandı.

2014'ten bu yana TL desteğine sahip olan dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından olan Steam'in geçtiğimiz aylarda ülkemizde dolara geçmesi de hatırlandı.
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