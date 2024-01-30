İBB Başkan Adayı Murat Kurum Gençlerle Oyun Oynadı, Tepkiler Gecikmedi
İBB Başkan Adayı Murat Kurum Gençlerle Oyun Oynadı, Tepkiler Gecikmedi
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum gençlerle buluşup farklı video oyunları oynadığı görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. 'Valorant’ta yeniyim, PES’te iddialıyım. Ama FIFA’da rakip tanımam' diyen Kurum'a ise farklı tepkiler gecikmedi.
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Seçimler yaklaşırken siyasetçilerin gençlerle buluşmalarına çok daha sık şahit oluyoruz.
31 Mart Yerel Seçimleri'ne artık birkaç ay kalmışken Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum da gençlerle bir araya gelerek oyunlarına ortak oldu.
Kurum o anları ise sosyal medya hesaplarından "Valorant’ta yeniyim, PES’te iddialıyım. Ama FIFA’da rakip tanımam" notuyla paylaştı.
Kurum'un bu paylaşımının ardından ise kullanıcılar yorumlarını böyle paylaştı. 👇
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Pek çok kişi basit bir PC veya konsola sahip olmanın zorluğuna dikkat çekti.
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Siyasilerin gençlerle oyunlar yoluyla diyalog kurma çabaları da bol bol eleştiri aldı.
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2014'ten bu yana TL desteğine sahip olan dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından olan Steam'in geçtiğimiz aylarda ülkemizde dolara geçmesi de hatırlandı.
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