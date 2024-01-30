Kiralardaki Artış Bayrak Astırdı: Türkiye Yine Birinci Oldu!

Türkiye'de endeksi 519 olurken (2015 baz yani 100 kabul ediliyor), ikinci sıradaki Macaristan 174 oluyor. Sırasıyla Litvanya 170, Slovenya 167, Polonya 163 olarak gidiyor.

Son sıralarda ise 113 ile Almanya, 109 ile İspanya, 106 ile İtalya, 105 ile Fransa bulunurken, Japonya 99 ile kiralarda gerileme yaşamış.