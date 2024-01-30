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Kiralardaki Artış Bayrak Astırdı: Türkiye Yine Birinci Oldu!

Kiralardaki Artış Bayrak Astırdı: Türkiye Yine Birinci Oldu!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
30.01.2024 - 17:01

Türkiye'de enflasyonla birlikte yükselişe geçen ev fiyatları kiraları da beraberinde sürükleyince barınma krizine doğru bir gidişat çizilmişti. Özellikle büyükşehirlerde yükselen kiralara gelir seviyeleri yetişmezken, OECD ülkeleri içinde Türkiye, kira artışlarında açık ara farkla birinci oldu.

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Dünyada da görülen ev fiyatlarındaki yükseliş kiraları da yükseltince birçok ülkede enflasyonla birlikte kira artışlarıyla da mücadele edilmişti. Çünkü bir yandan da kira artışları enflasyon sepetlerinde yükselişi tetikliyordu.

Dünyada da görülen ev fiyatlarındaki yükseliş kiraları da yükseltince birçok ülkede enflasyonla birlikte kira artışlarıyla da mücadele edilmişti. Çünkü bir yandan da kira artışları enflasyon sepetlerinde yükselişi tetikliyordu.

Türkiye'de de yüzde 25 kira artış sınırı gelirken, mahkemeler de doldu taştı. Gerek anlaşma yoluna gidenler, gerek yasal süreçleri göz alamayanlar derken, bir şekilde kira artışlar duruldu.

TÜİK TÜFE'de harcama gruplarına göre endeks sonuçları verilerine göre de 2015 Aralık ile 2023 Aralık arasında "gerçek kira" kalemi yüzde 440,59 oranında yükselmişti.

TÜİK TÜFE'de harcama gruplarına göre endeks sonuçları verilerine göre de 2015 Aralık ile 2023 Aralık arasında "gerçek kira" kalemi yüzde 440,59 oranında yükselmişti.

Bakalım OECD verileri ne diyor?

Bakalım OECD verileri ne diyor?

Türkiye'de endeksi 519 olurken (2015 baz yani 100 kabul ediliyor), ikinci sıradaki Macaristan 174 oluyor. Sırasıyla Litvanya 170, Slovenya 167, Polonya 163 olarak gidiyor. 

Son sıralarda ise 113 ile Almanya, 109 ile İspanya, 106 ile İtalya, 105 ile Fransa bulunurken, Japonya 99 ile kiralarda gerileme yaşamış.

Tahmin edeceğiniz gibi Türkiye'nin birinciliği sosyal medyada gündem oluyor.

Tahmin edeceğiniz gibi Türkiye'nin birinciliği sosyal medyada gündem oluyor.
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Yorumlar gecikmiyor ve bayraklar asılıyor.

Yorumlar gecikmiyor ve bayraklar asılıyor.
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İşte sosyal medyada Türkiye'nin dünyadaki kira artış liderliğine yapılan yorumlardan bazıları.

İşte sosyal medyada Türkiye'nin dünyadaki kira artış liderliğine yapılan yorumlardan bazıları.
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"Eğer bir sıralama grafiğinde Türkiye'yi arıyorsanız üst veya alt kısmını kontrol etmelisiniz. Asla şaşmaz, güvenin bana."

"Eğer bir sıralama grafiğinde Türkiye'yi arıyorsanız üst veya alt kısmını kontrol etmelisiniz. Asla şaşmaz, güvenin bana."
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