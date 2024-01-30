Kiralardaki Artış Bayrak Astırdı: Türkiye Yine Birinci Oldu!
Kiralardaki Artış Bayrak Astırdı: Türkiye Yine Birinci Oldu!
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Dünyada da görülen ev fiyatlarındaki yükseliş kiraları da yükseltince birçok ülkede enflasyonla birlikte kira artışlarıyla da mücadele edilmişti. Çünkü bir yandan da kira artışları enflasyon sepetlerinde yükselişi tetikliyordu.
TÜİK TÜFE'de harcama gruplarına göre endeks sonuçları verilerine göre de 2015 Aralık ile 2023 Aralık arasında "gerçek kira" kalemi yüzde 440,59 oranında yükselmişti.
Bakalım OECD verileri ne diyor?
Tahmin edeceğiniz gibi Türkiye'nin birinciliği sosyal medyada gündem oluyor.
Yorumlar gecikmiyor ve bayraklar asılıyor.
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İşte sosyal medyada Türkiye'nin dünyadaki kira artış liderliğine yapılan yorumlardan bazıları.
"Eğer bir sıralama grafiğinde Türkiye'yi arıyorsanız üst veya alt kısmını kontrol etmelisiniz. Asla şaşmaz, güvenin bana."
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