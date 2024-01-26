Yurt Dışında Yaşamak İsteyenler İçin Rehber: Avrupa Ülkelerinde Oturum İzni Alma Yolları

Almanya da birkaç yıl ülkede yaşamanız olmanızı bekliyor. AB vatandaşı değilseniz, başvuru için aile birleşimi, eğitim ya da çalışma izniniz olmalı.

Bu hakkı kazanmak için 5 yıl Almanya'da yaşamak gerekirken, 2 yıl vasıflı bir işte çalışmış olanlar, vasıflı işçiler, memurlar ve Alman vatandaşı olan aile üyeleriniz ikamete süreyi kısaltabiliyor.

Fransa gibi Alman kültürünü bilmeniz (entegrasyon kursları da var ki hakim değilseniz katılmanız şart) ve en azından A2 seviyesinde Almanca bilmeniz de gerekiyor.

Maddi olarak kimseye muhtaç olmamanınız, ülkede kaldığınız süre boyunca emeklilik primlerinizi ödemiş olmanız, ayrıca şartlarınıza uygun bir konutta yaşıyor olmanız gerekiyor.

Tabi sabıka kaydı olmamalı, standart bir ikamet belgesi için 113 euro, serbest meslek yoluyla hızlı geçiş için 124 euro ve nitelikli profesyoneller için de 147 euro masrafı bulunuyor.