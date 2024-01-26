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Yurt Dışında Yaşamak İsteyenler İçin Rehber: Avrupa Ülkelerinde Oturum İzni Alma Yolları

Yurt Dışında Yaşamak İsteyenler İçin Rehber: Avrupa Ülkelerinde Oturum İzni Alma Yolları

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.01.2024 - 16:19

Son yıllarda yurt dışında yaşamayı düşünenlerin sayısında artış görülürken, Schengen vizesini bile zor aldığımız bu günlerde AB ülkelerine oturma izni almanın yollarına bakmak isteyenler buraya toplanın!

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Vatandaşlığımdan memnunum ama Avrupa'da da otursam fena olmaz diyenlerdenseniz: Özellikle doktor ve mühendisleri ilgilendiren oturum izni alma yollarına buyurun.

Vatandaşlığımdan memnunum ama Avrupa'da da otursam fena olmaz diyenlerdenseniz: Özellikle doktor ve mühendisleri ilgilendiren oturum izni alma yollarına buyurun.

Euronews'in aktardığına göre, AB'de Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya ve İspanya'da oturma izni almanın yolları neler?

Avrupa'da en az 5 yıl yasal olarak barınabiliyorsanız uzun süreli de ikamet etmenize izin veriyorlar. Kalıcı oturum izni, vize almaktan daha avantalı olurken, vatandaşlık yolunu da açıyor. 

Yatırımla 'altın vize' gibi oturum izni alanlar olduğu gibi, ülkelerin çoğunun bu yolları zorlaştırdığı düşünülürse, AB'deki 5 farklı ülkede durum ne gelin birlikte bakalım.

Fransa'da oturum izni nasıl alınır?

Fransa'da oturum izni nasıl alınır?

Fransa, oturum izni vermek için 5 yıldır orada yaşamanızı şart koşuyor. Fransız vatandaşıyla evliyseniz bu süre 3 yıla iniyor. Tabi Fransızca bilmeniz de gerekiyor ama 65 yaş üzerini mecbur tutmuyor.

Sabıkasız olmak gerekirken, genelde oturum iznini 10 yıllık veriyor. Daimi ikamet kartı için 225 Euro'yu da gözden çıkarıyorsunuz.

Oturum izni vatandaşlık gibi Fransa'da eğitim, çalışma, mülk satın alma, iş kurma haklarını sağlıyor. Sosyal yardımlar, sağlık sistemine de erişebilirken, oy kullanamıyorsunuz.

Almanya'da oturum izni nasıl alınır?

Almanya'da oturum izni nasıl alınır?

Almanya da birkaç yıl ülkede yaşamanız olmanızı bekliyor. AB vatandaşı değilseniz, başvuru için aile birleşimi, eğitim ya da çalışma izniniz olmalı. 

Bu hakkı kazanmak için 5 yıl Almanya'da yaşamak gerekirken, 2 yıl vasıflı bir işte çalışmış olanlar, vasıflı işçiler, memurlar ve Alman vatandaşı olan aile üyeleriniz ikamete süreyi kısaltabiliyor. 

Fransa gibi Alman kültürünü bilmeniz (entegrasyon kursları da var ki hakim değilseniz katılmanız şart) ve en azından A2 seviyesinde Almanca bilmeniz de gerekiyor. 

Maddi olarak kimseye muhtaç olmamanınız, ülkede kaldığınız süre boyunca emeklilik primlerinizi ödemiş olmanız, ayrıca şartlarınıza uygun bir konutta yaşıyor olmanız gerekiyor.

Tabi sabıka kaydı olmamalı, standart bir ikamet belgesi için 113 euro, serbest meslek yoluyla hızlı geçiş için 124 euro ve nitelikli profesyoneller için de 147 euro masrafı bulunuyor.

Almanya'da oturum izniyle vatandaşlığın farkı ne?

Almanya'da oturum izniyle vatandaşlığın farkı ne?

Alman pasaportu alamıyor ve oy kullanamıyorsunuz. Çocuklarınız için vatandaşlardan daha az haklara sahip olurken, ülkeyi tek seferde 6 aydan daha uzun süre terk edemiyorsunuz.

İtalya'da oturum izni nasıl alınır?

İtalya'da oturum izni nasıl alınır?

İtalya'da da 5 yıldır yaşamanız gerekirken, yıl içerisinde tek seferde altı aydan fazla, toplamda da 10 aydan fazla ülkeden ayrılmamış olmanız gerekiyor. 

Sağlık sigortanızı kanıtlamanız, sabıka kaydınızın olmaması, en az A2 düzeyinde İtalyanca bildiğinizi sınavla ispat etmeniz gerekiyor.

Sosyal yardım ödeneğinden daha fazla bir yıllık gelire, uygun barınma koşullarına sahip olmanız gerekiyor. 

Başvuru için 100 euro ödemek ve 30,46 euro elektronik karta, 16 euro başvuru puluna, 30 euro posta ücretine vererek toplamda 176,46 euroya mal oluyor. Reşit olmayanlar, mülteciler ve tedavi görenler gibi bazı kişilerden bu ücret alınmıyor.

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Hollanda'da oturum izni nasıl alınır?

Hollanda'da oturum izni nasıl alınır?

Hollanda'da ikamet izninin farklı türleri var. Biri AB/EFTA vatandaşlarıyla aile üyeleri için, biri AB vatandaşı olmayanlar için olurken, biri tüm AB/EFTA ülkelerinde geçerli oluyor, biri de daimi sığınma ikamet izni oluyor. 

Daimi ikamet izninin süresi olmazken, 5 ila 10 yılda iznin yenilenmesi gerekiyor.

Genel şartlardaysa yine başvurudan önceki 5 yıl orada yaşamanız, en az 13 yaşında olmanız, Hollanda'nın ana ikametgahınızın olması, daha önce kullandığınız tüm vizeleri vaktinde yenilemiş olmanız ve de sabıkanızın temiz olması gerekiyor.

Geçmek için yeterli gelire sahip olmanız gerekiyor ki bu da yaklaşık aylık 1.207,50 euro ve üstü demek oluyor. 

Vatandaş hizmet numarası (BSN) almış olmanız, Hollanda sivil entegrasyon sınavından da geçmek yani ülke kültürünü bilmek gerekiyor.

Başvurunun maliyeti AB/EFTA vatandaşları için 69 euro, diğerleri için ise 207 euro tutuyor. Başvurunuz reddedilirse paranızı geri alamıyorsunuz.

İspanya'da oturum izni nasıl alınır?

İspanya'da oturum izni nasıl alınır?

İspanya'da da oturum izni için de 5 yıl süresi koşul ve 'Número de Identidad de Extranjero (NID)' yani bir nevi vergi kimlik numarasıyla geçinebileceğinizi kanıtlamanız, sağlık sigortanız olması gerekiyor. 

Boşanma, evlilik ve sabıka kaydı da istenebiliyor. Öğrenci vizesi süreleri de yüzde 50 olarak kabul edilirken, 80 euro civarında maliyeti olurken, bazı durumlarda ek maliyetler de 20 euroyu geçmiyor.

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kyle-reese

Afrikalı,arap,hint,afgan olmak..medeni toplumların vahşilerle melezlenmesi projesine nail olan ırklardan olmak yani.

arif ışık

Bişey paylaşıyonuz bari insanları doğru düzgün yönlendirin “almanyada oturum almak için 5 yıl çalışmak gerekmiyor” eğitim için gidersin ya da iş bulursun ve ... Devamını Gör