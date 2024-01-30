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Can Atalay’ın Kararını Okuyan Adalet Eski Bakanı Bekir Bozdağ'a Anayasa Kitapçığı Fırlatıldı

Can Atalay’ın Kararını Okuyan Adalet Eski Bakanı Bekir Bozdağ'a Anayasa Kitapçığı Fırlatıldı

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 17:50

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Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.

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Anayasa Mahkemesi, Can Atalay’ın tutukluluğu hakkında iki kez hak ihlali kararı vermişti. Ancak Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Can Atalay için Yargıtay 3. Ceza Dairesi, "AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok" diyerek ikinci kez bu karara uyulmamasını kararlaştırmış, vekilliğinin düşürülmesi için de TBMM’ye yeniden yazı göndermişti. Yargıtay'ın kararı sonrası bugün Can Atalay'ın milletvekilliği resmen düşürüldü.

Anayasa Mahkemesi, Can Atalay’ın tutukluluğu hakkında iki kez hak ihlali kararı vermişti. Ancak Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Can Atalay için Yargıtay 3. Ceza Dairesi, "AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok" diyerek ikinci kez bu karara uyulmamasını kararlaştırmış, vekilliğinin düşürülmesi için de TBMM’ye yeniden yazı göndermişti. Yargıtay'ın kararı sonrası bugün Can Atalay'ın milletvekilliği resmen düşürüldü.

Can Atalay kararı ile ilgili detaylı habere buradan ulaşabilirsiniz: 👇

Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararını okuyan Adalet Eski Bakanı Bekir Bozdağ’a ise Anayasa kitapçığı fırlatıldı.

Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararını okuyan Adalet Eski Bakanı Bekir Bozdağ’a ise Anayasa kitapçığı fırlatıldı.

İşte o anlar: 👇

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun, Anayasa kitapçığını Bekir Bozdağ’a fırlattığı anlar: 👇

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Kaan Doğan

Bu adaletsiz sisteme oy veren herkes sorumludur . Kabile devleti mi lan burası ?

c.ysfalbs

fetoya methiyeler düzen badem bıyık bekire bak sen vay vay vay ülke çoktan bitti de farkında değil millet

Halil

Ülkede demokrasi bitmiştir diktatörlük gelmiştir geçmiş olsun arkadaşlar AYM tanımayan iktidar olduğu sürece bu ülke de artık hüç birmize rahat yoktur ATATÜR... Devamını Gör

g h

Atatürk'ü mumla arayacağız derken? Umarım ben yanlış anlamışımdır.