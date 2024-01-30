Meclis Genel Kurulu'nda Okutuldu: Can Atalay'ın Milletvekilliği Düşürüldü
Meclis Genel Kurulu'nda Okutuldu: Can Atalay'ın Milletvekilliği Düşürüldü
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında iki kez “hak ihlali” kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliği düşürüldü.
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Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Can Atalay’ın tutukluluğu hakkında iki kez hak ihlali kararı vermişti. Ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi, "AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok" diyerek ikinci kez bu karara uyulmamasını kararlaştırmış, vekilliğinin düşürülmesi için de TBMM’ye yeniden yazı göndermişti.
Yargıtay'ın kararı bugün Meclis gündemine alındı. Verilen önerge üzerine kapalı oturuma geçildi. Oturum sonrası karar ıslıklamalar eşliğinde okundu ve Can Atalay'ın milletvekilliği resmen düşürüldü.
Kararın okutulmasın öncesi Meclis'te tansiyon da yükseldi
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, kararın okunması öncesi yaptığı konuşmada, "Kanunsuz ve Anayasa'ya aykırı bir darbe girişimi izliyoruz" ifadelerinin kullandı.
Bir milletvekilinin seçilmeye engel bir suçtan hüküm giydiğine ilişkin kesinleşen mahkeme kararı hakkında TBMM Başkanlığına gelen tezkere, Genel Kurulda okunduğu anda milletvekilliği düşüyor.
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Öte yantdan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine yol açacak kararın kendisi yurt dışındayken Genel Kurul'da okunmasını istediği iddia edilmişti. Bugünkü Meclis Genel Kurulu'na Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlık etti.
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