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Can Atalay Kimdir? Milletvekilliği Düşürülen Can Atalay Neden Cezaevinde?

Can Atalay Kimdir? Milletvekilliği Düşürülen Can Atalay Neden Cezaevinde?

Kimdir TİP Can Atalay
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
16.08.2024 - 15:38

14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen ve meclise giren Can Atalay, vekilliğinin düşürülmesine ilişkin karar ve daha sonrasında yaşananlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Hatay milletvekili Can Atalay, Gezi Parkı davasında yargılanan isimlerden biri. 2018 yılından beridir cezaevinde olan Can Atalay'ın hayatı ise merak konusu oldu. Peki Can Atalay kimdir? Can Atalay neden hapiste? 

İŞte, detaylar...

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Can Atalay Kimdir?

Can Atalay Kimdir?

Can Atalay 24 Mart 1976 yılında bankacı bir anne ve muhasebeci bir babanın tek çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 

Can Atalay, aynı zamanda 1971 yılında Türkiye İşçi Partisi (TİP) Amasya İl Başkanı iken öldürülen Şerafettin Atalay'ın yeğenidir.

Can Atalay'ın Avukatlık Kariyeri

Can Atalay'ın Avukatlık Kariyeri

Can Atalay, mezun olmasının ardından NTV hukuk departmanında görev başladı. Daha sonra merkezi İstanbul olan Sosyal Haklar Derneği'nin yönetim kurulunda yer aldı. 

Atalay, sıklıkla toplumsal olaylarda avukatlık yaptı. Bu davalar arasında; 2014 yılında 301 madencinin öldüğü Soma Faciası'nın ardından açılan Soma davası, aynı yılda meydana gelen Ermek maden kazası, 2016 yılında 11 çocuğun hayatını kaybettiği ve 24 çocuğun yaralandığı Adana öğrenci yurdu yangınında, mağdur ailelerin avukatlığını yaptı.  

8 Temmuz 2018'de yaşanan Çorlu tren kazası davasında hayatını kaybedenlerin yakınlarının avukatlığını üstlendi. 2020 yılında ise 7 işçinin hayatını kaybettiği ve 127 işçinin yaralandığı Hendek havai fişek fabrikası patlaması sonrası işçi ailelerin avukatlığını yaptı. Mimarlar Odası avukatı olarak İstanbul'da Validebağ Korusunda yaşanan yapılaşma ile mücadele eden Validebağ gönüllülerinin savunmasını hazırladı.

Can Atalay, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye genel seçimlerinde TİP Hatay Milletvekili seçildi.

Can Atalay, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye genel seçimlerinde TİP Hatay Milletvekili seçildi.

Can Atalay Neden Cezaevinde?

Can Atalay Neden Cezaevinde?

Can Atalay, Gezi Parkı'na AVM yapılması adına girişime karşı kurulan Taksim Dayanışması'nın avukatlığını üstlendi. Daha sonra Gezi Davası'nda sanık olarak davaya dahil edilerek gözaltına alındı. Ancak yargılandığı iki davadan beraat etti. 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamasıyla yargılandığı davanın 25 Nisan 2022'da Silivri Kampusundaki İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında 18 yıl hapis cezası aldı. 28 Eylül 2023 tarihinde hapis ceza, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onandı.  

Ancak, Anayasa Mahkemesi (AYM), Atalay'ın milletvekili seçilmesi nedeniyle 25 Ekim 2023'te hak ihlali kararı verdi. Yüksek Mahkeme, yargılamanın durdurulması, vekilliğinin kabulü ve Atalay'ın tahliyesine hükmetti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, bu kararı uygulamayı reddetti ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne başvurdu. Daha sonra 8 Kasım 2023 tarihinde AYM'nin temyiz mahkemesi gibi hareket edemeyeceği gerekçesiyle kararı uygulamayacağını duyuruldu ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

AYM, 21 Aralık 2023'te ikinci kez hak ihlali kararı vererek anayasal yükümlülüklerini hatırlattı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise 3 Ocak'ta AYM'nin kararının geçersiz olduğuna hükmetti. Yargıtay'ın kararı, 30 Ocak'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda okundu ve böylece Atalay'ın milletvekilliği düştü.

Atalay'ın avukatları, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Demokratik Emek Partisi (DEMP), bu kararın iptali için AYM'ye başvurdu. 1 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin 'geçersiz' olduğunu belirtildi.

Böylece gözler bir kez daha TBMM'ye çevrildi.

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