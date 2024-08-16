Can Atalay Kimdir? Milletvekilliği Düşürülen Can Atalay Neden Cezaevinde?
Can Atalay Kimdir? Milletvekilliği Düşürülen Can Atalay Neden Cezaevinde?
14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen ve meclise giren Can Atalay, vekilliğinin düşürülmesine ilişkin karar ve daha sonrasında yaşananlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Hatay milletvekili Can Atalay, Gezi Parkı davasında yargılanan isimlerden biri. 2018 yılından beridir cezaevinde olan Can Atalay'ın hayatı ise merak konusu oldu. Peki Can Atalay kimdir? Can Atalay neden hapiste?
İŞte, detaylar...
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Can Atalay Kimdir?
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Can Atalay'ın Avukatlık Kariyeri
Can Atalay, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye genel seçimlerinde TİP Hatay Milletvekili seçildi.
Can Atalay Neden Cezaevinde?
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