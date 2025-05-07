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MG Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

MG Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.05.2025 - 16:59

SUV modelleriyle Euro NCAP’ten 5 yıldız almayı başaran MG, Mayıs ayı fiyatlarını duyurdu. 1924 yılından 2000'lerin başına dek üstü açık çift kapılı spor otomobilleriyle tercih edilen Morris Garages (MG), 2007 yılında SAIC Motor çatısı altında yerini aldı. Son yıllarda ise SUV modelleriyle beğeni toplayan MG, Yeni HS'nin kampanyalı 2.169.000 TL'den başlayan fiyatları ile bu ay da otomobil tutkunlarının radarına girdi.  Peki HS, MG4 ve Marvel R'nin güncel fiyatları ne kadar oldu?

Yeni HSİşte, MG'nin Mayıs ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.mg-turkey.com/
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MG Fiyat Listesi

MG Fiyat Listesi

MG, 1 Mayıs'tan itibaren geçerli kampanyalarını ve güncellenen fiyatlarını duyurdu. 

Marka tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatlarını' aşağıda yer alıyor. Fiyatların kampanyalar ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebileceğini ise unutmayın.

MG ZS Fiyat Listesi Mayıs 2025

MG ZS Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • ZS Comfort 1.0 AT Benzin 111 PS - 1.399.000 TL

  • ZS Luxury Plus 1.0 AT Benzin 111 PS - 1.590.000 TL

MG4 Fiyat Listesi Mayıs 2025

MG4 Fiyat Listesi Mayıs 2025
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  • MG4 Comfort Elektrik - 1.379.000 TL

  • MG4 Luxury Elektrik - 1.579.000 TL

  • MG4 X POWER Elektrik - 2.150.000 TL

MG ZS EV Fiyat Listesi Mayıs 2025

MG ZS EV Fiyat Listesi Mayıs 2025

MG Marvel R Performance Fiyat Listesi Mayıs 2025

MG Marvel R Performance Fiyat Listesi Mayıs 2025
  • Marvel R Performance Elektrik - 3.499.000 TL
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MG Yeni HS Fiyat Listesi Mayıs 2025

MG Yeni HS Fiyat Listesi Mayıs 2025
  • Yeni HS Benzin - 2.369.000 TL I Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı 2.169.000 TL 

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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