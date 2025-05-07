MG Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.mg-turkey.com/
SUV modelleriyle Euro NCAP’ten 5 yıldız almayı başaran MG, Mayıs ayı fiyatlarını duyurdu. 1924 yılından 2000'lerin başına dek üstü açık çift kapılı spor otomobilleriyle tercih edilen Morris Garages (MG), 2007 yılında SAIC Motor çatısı altında yerini aldı. Son yıllarda ise SUV modelleriyle beğeni toplayan MG, Yeni HS'nin kampanyalı 2.169.000 TL'den başlayan fiyatları ile bu ay da otomobil tutkunlarının radarına girdi. Peki HS, MG4 ve Marvel R'nin güncel fiyatları ne kadar oldu?
Yeni HSİşte, MG'nin Mayıs ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi
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MG Fiyat Listesi
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MG ZS Fiyat Listesi Mayıs 2025
MG4 Fiyat Listesi Mayıs 2025
MG ZS EV Fiyat Listesi Mayıs 2025
MG Marvel R Performance Fiyat Listesi Mayıs 2025
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MG Yeni HS Fiyat Listesi Mayıs 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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