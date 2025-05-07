Suzuki Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.suzuki.com.tr/
Japon otomobil üreticisi Suzuki, Mayıs ayı fiyatlarını duyurdu. Markanın popüler SUV hibrit modelleri, güncellenen fiyatları ile de otomobil tutkunlarının dikkatini çekti. Motor performansıyla öne çıkan Vitara, bu ay 1.745.000 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlarıyla alıcının beğenisine sunuldu. Peki, Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny modellerin yeni fiyatları ne oldu?
İşte, Suzuki'nin Mayıs ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi
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Suzuki Mayıs 2025 Fiyat Listesi
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Suzuki Swift Hibrit Fiyat Listesi Mayıs 2025
Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Mayıs 2025
Suzuki Vitara Fiyat Listesi Mayıs 2025
Suzuki Jimny Fiyat Listesi Mayıs 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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