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Citroen Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Citroen Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Citroen
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.05.2025 - 16:31

Fransız otomobil üreticisi Citroen, Mayıs fiyatlarını duyurdu. 2021 yılında Stellantis çatısı altında faaliyet göstermeye başlayan Citroen, güncellenen fiyat listelerinde nakit alımlarda geçerli kampanyalı fiyatlara da yer verdi. Peki, markanın popüler modelleri C3, C4, C5, Ami, Aircross ve CElysee'nin fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Citroen'in Mayıs ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.citroen.com.tr/
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Citroen Fiyat Listesi: Mayıs 2025

Citroen Fiyat Listesi: Mayıs 2025

Fransız otomobil devi Citroen, Mayıs ayında fiyatlarını yeniledi. Markanın sevilen modellerinden C4, 1.590.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken; modelin Mayıs ayına özel nakit alımlarda geçerli kampanyalı fiyatları ise 1.625.000 TL'den başlıyor. 

Citroen tarafından belirlenen fiyat listelerini aşağıda yer alıyor. Fiyatların kampanyalara ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebileceğini ise unutmayın.

Citroen C4 Fiyat Listesi Mayıs 2025

Citroen C4 Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 You 1.590.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.625.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Max 1.710.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.765.000 TL

  • 1.2 MHEV 136 HP - ë-DCS6 Max 1.775.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.830.000 TL

Citroen %100 Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi Mayıs 2025

Citroen %100 Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi Mayıs 2025
  • 115 KW Max 1.625.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.660.000 TL

Citroen C4 X Fiyat Listesi Mayıs 2025

Citroen C4 X Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • 1.2 PureTech 130 HP You 1.730.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Max 1.815.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.785.000 TL

Citroen %100 Elektrikli e-C4 X Fiyat Listesi Mayıs 2025

Citroen %100 Elektrikli e-C4 X Fiyat Listesi Mayıs 2025
  • 115 KW Max 1.710.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.680.000 TL
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Citroen C5 Aircroos Suv Fiyat Listesi Mayıs 2025

Citroen C5 Aircroos Suv Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Max 2.085.000 TL

  • 1.2 PureTech 136 HP - e-DCS6 Max 2.130.000 TL

Citroen Ami Fiyat Listesi Mayıs 2025

Citroen Ami Fiyat Listesi Mayıs 2025
  • Ami 6 Kw Elektrik Motor Peps 489.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 449.000 TL 

Citroen Berlingo Fiyat Listesi Mayıs 2025

Citroen Berlingo Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel Plus 1.360.000 TL 

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Plus 1.495.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Max 1.605.000 TL

Citroen Yeni Berlingo Van Fiyat Listesi Mayıs 2025

Citroen Yeni Berlingo Van Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Van 1.085.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Van 1.155.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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