Citroen Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.citroen.com.tr/
Fransız otomobil üreticisi Citroen, Mayıs fiyatlarını duyurdu. 2021 yılında Stellantis çatısı altında faaliyet göstermeye başlayan Citroen, güncellenen fiyat listelerinde nakit alımlarda geçerli kampanyalı fiyatlara da yer verdi. Peki, markanın popüler modelleri C3, C4, C5, Ami, Aircross ve CElysee'nin fiyatları ne kadar oldu?
İşte, Citroen'in Mayıs ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi
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Citroen Fiyat Listesi: Mayıs 2025
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Citroen C4 Fiyat Listesi Mayıs 2025
Citroen %100 Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi Mayıs 2025
Citroen C4 X Fiyat Listesi Mayıs 2025
Citroen %100 Elektrikli e-C4 X Fiyat Listesi Mayıs 2025
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Citroen C5 Aircroos Suv Fiyat Listesi Mayıs 2025
Citroen Ami Fiyat Listesi Mayıs 2025
Citroen Berlingo Fiyat Listesi Mayıs 2025
Citroen Yeni Berlingo Van Fiyat Listesi Mayıs 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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