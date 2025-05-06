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SsangYong Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

SsangYong Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.05.2025 - 16:21

Güney Koreli otomotiv devi SsangYong, Mayıs ayında fiyatlarını duyurdu. 1954 yılından beri segmentinde fark yaratan kalite ve üstün performans anlayışıyla otomobil tutkunlarının tercihi olan SsangYong Mayıs ayında fiyat değişikliğine gitti. SUV modellerinin dayanıklı ve güçlü yapısıyla ülkemizde de tercih edilen otomobil devi bu ay da otomobil tutkunlarının radarına girecek gibi görünüyor. Peki, SsangYong'un Actyon, Torres, Musso Grand, Tivoli ve Korando modelleri ne kadar? 

İşte, SsangYong'un Mayıs ayı kampanyaları ve güncel fiyatları

Kaynak: https://www.ssangyong.com.tr/
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SsangYong Fiyat Listesi

SsangYong Fiyat Listesi

Güney Koreli otomobil üreticisi SsangYong, Mayıs ayında fiyatlarını duyurdu. Markanın sevilen otomobil modellerinden Actyon bu ay, 2.880.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa alıcının beğenisine sunuldu. 

Aşağıda, SsangYong tarafından tavsiye edilen fiyatları bulabilirsiniz. Fiyatlar, kampanya ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Ssangyong Actyon Fiyat Listesi Mayıs 2025

Ssangyong Actyon Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • Actyon 1.5 Otomatik / Benzinli - 2.880.000 TL 

  • Actyon 1.5 Otomatik / Benzinli (Model Yılı: 2024) - 2.750.000 TL

Ssangyong Torres EVX Fiyat Listesi Mayıs 2025

Ssangyong Torres EVX Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • Torres EVX 4x2 - 1.910.000 TL 

  • Torres EVX 4x2 (Model Yılı: 2024) - 1.880.000 TL

Ssangyong Musso Grand Fiyat Listesi Mayıs 2025

Ssangyong Musso Grand Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • Platinum D2.2 4x2 Otomatik (Model Yılı: 2024) - 1.460.000 TL 

  • Platinum Plus D2.2 4x2 Otomatik (Model Yılı: 2024) - 1.610.000 TL

  • Platinum Plus D2.2 4x2 Otomatik (Model Yılı: 2025) - 1.735.000 TL

  • Platinum Plus D2.2 4x4 Otomatik (Model Yılı: 2025) - 1.799.412 TL

Ssangyong Torres Fiyat Listesi Mayıs 2025

Ssangyong Torres Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • 4x2 1.5 GDI Turbo - 2.390.000 TL 

  • 4x4 1.5 GDI Turbo - 2.590.000 TL

(Model Yılı: 2025)

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Ssangyong Korando Fiyat Listesi Mayıs 2025

Ssangyong Korando Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • Titanium 4x2 AT Benzinli - 1.950.000 TL

  • Titanium 4x2 AT Benzinli (Model Yılı: 2024) - 1.900.000 TL

Ssangyong Tivoli Fiyat Listesi Mayıs 2025

Ssangyong Tivoli Fiyat Listesi Mayıs 2025
  • Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli - (Model Yılı 2025) 1.650.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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