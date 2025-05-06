SsangYong Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

Güney Koreli otomotiv devi SsangYong, Mayıs ayında fiyatlarını duyurdu. 1954 yılından beri segmentinde fark yaratan kalite ve üstün performans anlayışıyla otomobil tutkunlarının tercihi olan SsangYong Mayıs ayında fiyat değişikliğine gitti. SUV modellerinin dayanıklı ve güçlü yapısıyla ülkemizde de tercih edilen otomobil devi bu ay da otomobil tutkunlarının radarına girecek gibi görünüyor. Peki, SsangYong'un Actyon, Torres, Musso Grand, Tivoli ve Korando modelleri ne kadar?

İşte, SsangYong'un Mayıs ayı kampanyaları ve güncel fiyatları