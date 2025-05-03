Mercedes Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte Mercedes A, B, C ve Yeni E Serisi Güncel Fiyatları

Alman otomobil üreticisi Mercedes, Mayıs fiyatlarını açıkladı. 1926 yılından bu yana değişmeyen yüksek kalite anlayışıyla otomobil tutkunlarının tercihi olan Mercedes'in fiyatları güncellendi. Markanın klasikleşen modelleri ve yenilenen tarzı ise kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Mercedes'in A, B, C ve yeni E-serisi, EQE ve EQS fiyatları ne oldu?

İşte Mercedes'in Mayıs ayı fiyat listesi