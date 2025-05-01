BMW Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte BMW 1, 2, 3, 4, 5, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.bmw.com.tr/
Alman otomobil devi BMW, Mayıs ayı fiyatlarını duyurdu. Uçak motoru üreticisi olarak kurulan BMW, günümüzde lüks ve konfor denilince akla ilk gelen otomobil markaları arasında yer alıyor. Güncellenen fiyatlarıyla da otomobil tutkunlarının dikkatini çeken markanın tercih edilen BMW 1 serisi ise Mayıs ayında 2.974.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki, BMW'nin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i serilerinin yeni fiyatları ne oldu?
İşte BMW'nin Mayıs kampanyaları ve güncel fiyat listesi
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BMW Mayıs 2025 Fiyat Listesi
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Yeni BMW 1 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025
Yeni BMW 2 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025
BMW 3 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025
Yeni BMW 4 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025
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BMW 5 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025
BMW 7 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025
BMW 8 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025
BMW X1 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025
BMW X2 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025
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BMW X3 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025
BMW X7 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025
BMW Z4 Roadster Fiyat Listesi Mayıs 2025
BMW M Modelleri Fiyat Listesi Mayıs 2025
BMW i4 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025
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BMW i5 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025
BMW i7 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025
BMW iX1 Fiyat Listesi Mayıs 2025
BMW iX2 Fiyat Listesi Mayıs 2025
BMW iX Fiyat Listesi Mayıs 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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