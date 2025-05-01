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BMW Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte BMW 1, 2, 3, 4, 5, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları

BMW Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte BMW 1, 2, 3, 4, 5, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları BMW
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.05.2025 - 00:23

Alman otomobil devi BMW, Mayıs ayı fiyatlarını duyurdu. Uçak motoru üreticisi olarak kurulan BMW, günümüzde lüks ve konfor denilince akla ilk gelen otomobil markaları arasında yer alıyor. Güncellenen fiyatlarıyla da otomobil tutkunlarının dikkatini çeken markanın tercih edilen BMW 1 serisi ise Mayıs ayında 2.974.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki, BMW'nin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i serilerinin yeni fiyatları ne oldu?

İşte BMW'nin Mayıs kampanyaları ve güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.bmw.com.tr/
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BMW Mayıs 2025 Fiyat Listesi

BMW Mayıs 2025 Fiyat Listesi

Alman otomobil üreticisi BMW, 1 Mayıs itibarıyla geçerli güncel fiyatlarını duyurdu. Markanın BMW 1 serisi Nisan ayında 2.803.800 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, bu ay 2.974.000 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuldu. 

Marka tarafından belirlenen 'Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Fakat, fiyatlar opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Yeni BMW 1 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025

Yeni BMW 1 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • Yeni BMW 120 Sport Line Mild Hybrid - Benzin 2.974.000 TL 

  • Yeni BMW 120 M Sport Mild Hybrid - Benzin 3.195.600 TL

Yeni BMW 2 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025

Yeni BMW 2 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • Yeni BMW 220 Gran Coupé Sport Line Mild Hybrid - Benzin 170 bg 3.070.800 TL 

  • Yeni BMW 220 Gran Coupé M Sport Mild Hybrid - Benzin 170 bg 3.296.300 TL

BMW 2 Serisi Active Tourer Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • Luxury Line Plug-in Hybrid - Benzin 3.148.200 TL 

  • M Sport Plug-in Hybrid - Benzin 3.364.700 TL

BMW 3 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025

BMW 3 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • BMW 320i Sedan Sport Line 4.176.900 TL

  • BMW 320i Sedan M Sport 4.523.900 TL

BMW 3 Serisi Touring Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • BMW 330i xDrive Touring M Sport 6.956.400 TL

Yeni BMW 4 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025

Yeni BMW 4 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025

BMW 4 Serisi Coupe Fiyat Listesi

  • BMW 420i Coupé M Sport 4.830.400 TL

  • BMW 420i Coupé Edition M Sport 5.603.100 TL

BMW 4 Serisi Cabrio Fiyat Listesi

  • BMW 430i xDrive Cabrio M Sport  7.549.400 TL

BMW 4 Serisi Gran Coupe Fiyat Listesi

  • Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé M Sport Benzin 4.895.800 TL 

  • Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé Edition M Sport Benzin 5.710.700 TL

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BMW 5 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025

BMW 5 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • BMW 520i Sedan M Sport Mild Hybrid - Benzin 6.143.800 TL 

  • BMW 520d xDrive Sedan M Sport Mild Hybrid - Dizel 8.351.100 TL

BMW 7 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025

BMW 7 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • BMW 740d xDrive Sedan Pure Excellence Mild Hybrid - Dizel 17.275.900 TL

  • BMW 740d xDrive Sedan M ExcellenceMild Hybrid - Dizel 18.104.700 TL

BMW 8 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025

BMW 8 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025

BMW 8 Serisi Coupe Fiyat Listesi

  • BMW 840i xDrive Coupé M Sport 17.364.400 TL

BMW 8 Serisi Cabrio Fiyat Listesi

  • BMW 840i xDrive Cabrio M Sport 18.032.800 TL

BMW 8 Serisi Gran Coupe Fiyat Listesi

  • BMW 840i xDrive Gran Coupé M Sport 17.839.200 TL

BMW X1 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025

BMW X1 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • BMW X1 sDrive20i X-Line Mild Hybrid - Benzin 3.799.800 TL

  • BMW X1 sDrive20i M Sport Mild Hybrid - Benzin 3.889.400 TL

  • BMW X1 xDrive25e X-Line Plug-in Hybrid - Benzin 3.902.000 TL 

  • BMW X1 xDrive25e M Sport Plug-in Hybrid - Benzin 4.044.600 TL

BMW X2 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025

BMW X2 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025
  • BMW X2 sDrive20i M Sport Mild Hybrid - Benzin 4.136.800 TL
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BMW X3 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025

BMW X3 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025
  • Yeni BMW X3 20d xDrive M Sport Mild Hybrid - Dizel 6.597.100 TL

BMW X7 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025

BMW X7 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025
  • BMW X7 xDrive40d M Excellence Mild Hybrid - Dizel 27.503.000 TL

BMW Z4 Roadster Fiyat Listesi Mayıs 2025

BMW Z4 Roadster Fiyat Listesi Mayıs 2025
  • BMW Z4 sDrive30i M Sport 6.525.900 TL

BMW M Modelleri Fiyat Listesi Mayıs 2025

BMW M Modelleri Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • Yeni BMW M2 M Benzin 10.288.000 TL 

  • Yeni BMW M3 Sedan Competition M xDrive M Benzin 13.723.900 TL 

  • Yeni BMW M3 Touring M xDrive M Benzin 13.974.100 TL 

  • Yeni BMW i4 M50 M Elektrik 6.183.100 TL 

  • Yeni BMW M4 Competition Coupé M xDrive M Benzin 14.067.600 TL

  • Yeni BMW M4 Competition Cabrio M xDrive M Benzin 14.373.000 TL 

  • Yeni BMW M5 M xDrive Sedan M Plug-in Hybrid 20.119.100 TL 

  • Yeni BMW M5 Touring M Plug-in Hybrid-Benzin 20.187.500 TL 

  • BMW i5 M60 xDrive Elektrik 7.468.600 TL 

  • BMW i5 M60 xDrive Touring Elektrik 7.490.700 TL 

  • BMW M760e xDrive Sedan M Plug-in Hybrid 24.416.900 TL 

  • BMW i7 M70 M Elektrik 11.840.900 TL 

  • BMW M8 Competition Coupé xDrive M Benzin 23.384.900 TL 

  • BMW M8 Competition Cabrio xDrive M Benzin 24.563.000 TL 

  • BMW M8 Competition Gran Coupé xDrive M Benzin 23.608.900 TL 

  • BMW X1 M35i xDrive M Benzin 6.034.200 TL 

  • BMW X2 M35i xDrive M Benzin 6.177.500 TL

  • Yeni BMW iX M70 xDrive M Elektrikli 8.027.300 TL

BMW i4 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025

BMW i4 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • Yeni BMW i4 eDrive40 M Sport 218 bG 4.345.300 TL

  • Yeni BMW i4 eDrive40 Edition M Sport  4.985.500 TL

  • Yeni BMW i4 M50 M 6.183.100 TL

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BMW i5 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025

BMW i5 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • Yeni BMW i5 eDrive40 M Sport Elektrik 5.454.000 TL

  • Yeni BMW i5 eDrive40 M Sport Elektrik 6.092.600 TL

  • Yeni BMW i5 xDrive40 Touring M Sport Elektrik 6.215.300 TL

  • Yeni BMW i5 BMW i5 M60 xDrive M Elektrik 7.468.600 TL

  • Yeni BMW i5 M60 xDrive Touring M Elektrik 7.490.700 TL

BMW i7 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025

BMW i7 Serisi Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • BMW i7 xDrive60 Pure Excellence 10.867.400 TL

  • BMW i7 xDrive60 M Excellence 11.246.100 TL

  • Yeni BMW i7 M70 xDrive 11.840.900 TL

BMW iX1 Fiyat Listesi Mayıs 2025

BMW iX1 Fiyat Listesi Mayıs 2025
blog2.araba.com

  • BMW iX1 eDrive20 Sport Line Elektrik 3.044.700 TL 

  • BMW iX1 eDrive20 X-Line Elektrik 3.270.200 TL

  • BMW iX1 eDrive20 M Sport Elektrik 3.324.300 TL

BMW iX2 Fiyat Listesi Mayıs 2025

BMW iX2 Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • BMW iX2 eDrive20 Sport Line Elektrik 3.058.000 TL 

  • BMW iX2 eDrive20 M Sport Elektrik 3.376.600 TL

BMW iX Fiyat Listesi Mayıs 2025

BMW iX Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • Yeni BMW iX xDrive60 M Sport Elektrik 7.403.400 TL 

  • Yeni BMW iX M70 xDrive M Elektrik 8.027.300 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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