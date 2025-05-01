onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Audi Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Audi Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları otomobil
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.05.2025 - 00:23

Alman otomobil devi Audi, 1 Mayıs'tan itibaren geçerli fiyatlarını duyurdu. Otomobilde lüks ve konforu bir araya getiren Audi, bu ay fiyatlarında değişikliğe gitti. Markanın sevilen otomobillerinden A3 geçtiğimiz ay 2.396.004 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, bu ay 2.541.372 TL'den başlayan fiyatlarla listelerdeki yerini aldı. Peki, Audi'nin A3, A4, A5, A6, Q2, Q3, Q4, Q5 ve Q8 modelleri ne kadar oldu? 

İşte, Audi'nin Mayıs kampanyaları ve fiyat listesi

Kaynak: https://www.audi.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Audi Güncel Fiyat Listesi

Audi Güncel Fiyat Listesi

Alman otomobil devi Audi, 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olan anahtar teslim fiyatlarını duyurdu. Markanın popüler A3 serisi, 2.541.372 TL'den, A5 serisi ise 5.152.113 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Marka tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları' aşağıda yer alıyor. Fakat fiyatlar, kampanya veya opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Audi A3 Fiyat Listesi Mayıs 2025

Audi A3 Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 2.541.372 TL 

  • A3 allstreet 35 Turbo FSI 150 hp S tronic 3.031.303 TL 

  • A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 2.670.540 TL

Audi A5 Fiyat Listesi Mayıs 2025

Audi A5 Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • A5 Sedan TDI quattro 150 kW S tronic 5.152.113 TL 

  • A5 Avant TDI quattro 150 kW S tronic 5.344.413 TL

Audi A6 Fiyat Listesi Mayıs 2025

Audi A6 Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • A6 Avant 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 6.165.153 TL

  • A6 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 6.087.573 TL

  • A6 allroad 40 TDI quattro 204 hp S tronic 6.828.183 TL

Audi A6-e-tron Fiyat Listesi Mayıs 2025

Audi A6-e-tron Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • A6 Avant e-tron 5.596.531 TL 

  • A6 Sportback e-tron 5.470.771 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Audi A7 Fiyat Listesi Mayıs 2025

Audi A7 Fiyat Listesi Mayıs 2025
  • A7 Sportback 40 TDI quattro 204 hp S tronic. 8.576.823 TL

Audi A8 Fiyat Listesi Mayıs 2025

Audi A8 Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • S8 4.0 Turbo FSI quattro 571 hp Tiptronic PI. 22.395.804 TL 

  • A8 L 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI 18.747.844 TL

Audi Q2 Fiyat Listesi Mayıs 2025

Audi Q2 Fiyat Listesi Mayıs 2025
  • Q2 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 2.694.797 TL

Audi Q3 Fiyat Listesi Mayıs 2025

Audi Q3 Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • Q3 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic. 3.496.481 TL

  • Q3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic. 3.802.877 TL

Audi Q4-e-tron Fiyat Listesi Mayıs 2025

Audi Q4-e-tron Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • Audi Q4 40 e-tron 3.108.869 TL

  • Audi Q4 Sportback 40 e-tron 3.221.597 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Audi Q6 e-tron Fiyat Listesi Mayıs 2025

Audi Q6 e-tron Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • Q6 SUV e-tron quattro 6.460.382 TL 

  • Q6 Sportback e-tron quattro 6.607.780 TL

Audi Q7 Fiyat Listesi Mayıs 2025

Audi Q7 Fiyat Listesi Mayıs 2025
  • Audi Q7 SUV 45 TFSI quattro 265 hp S line Tiptronic PI 8.183.403 TL

Audi Q8 Fiyat Listesi Mayıs 2025

Audi Q8 Fiyat Listesi Mayıs 2025
  • Q8 SUV 45 TFSI quattro 265 hp Tiptronic PI 9.506.043 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın