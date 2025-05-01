Audi Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Alman otomobil devi Audi, 1 Mayıs'tan itibaren geçerli fiyatlarını duyurdu. Otomobilde lüks ve konforu bir araya getiren Audi, bu ay fiyatlarında değişikliğe gitti. Markanın sevilen otomobillerinden A3 geçtiğimiz ay 2.396.004 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, bu ay 2.541.372 TL'den başlayan fiyatlarla listelerdeki yerini aldı. Peki, Audi'nin A3, A4, A5, A6, Q2, Q3, Q4, Q5 ve Q8 modelleri ne kadar oldu?

İşte, Audi'nin Mayıs kampanyaları ve fiyat listesi